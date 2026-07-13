Se desbarata el equipo de Néstor Lorenzo: baja muy sensible es oficial en la Selección Colombia

Un nuevo rumbo toma su carrera tras el Mundial 2026 y la eliminación en la Copa del Mundo en los octavos de final a manos de Suiza en Vancouver, Canadá. Mientras el dolor sigue latente en el país, el que hizo como asistente técnico de Néstor Lorenzo se desliga de la Federación Colombiana de Fútbol y toma un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

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Bien se sabía incluso desde antes de que comenzara el Mundial 2026 que Luis Amaranto Perea había sido tentado por el Independiente Medellín para que ocupara el cargo de director técnico. En medio de la competencia con la Selección Colombia, Perea aceptó, pero con la condición de que iba a la Copa del Mundo con la Tricolor.

Cabe recordar que Luis Amaranto era el primer asistente de Lorenzo y ahora queda la vacante abierta en la Selección Colombia, a la espera de lo que pase con Néstor y su continuidad, en lo que parece será un hecho, más allá de que no se haya cumplido el objetivo de cuartos de final en la Copa del Mundo.

En lo que tiene que ver con el exjugador, le ha llegado la oportunidad de ser director técnico en propiedad de un club grande del FPC y que conoce. En el desespero y afán del Independiente Medellín, fueron por Amaranto y ahora el DT no pierde tiempo y ya se cumplen sus primeros trabajos al mando del club ‘Poderoso’.

“Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo”, decía el comunicado de prensa del DIM el 26 de mayo pasado.

Amaranto ya trabaja con el Medellín

El equipo de trabajo de Luis Amaranto Perea en el Medellín está conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos. Ellos ya venían trabajando con el DIM, mientras el Mundial 2026.

Amaranto Perea era asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Foto: AFP

“La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso”, indicó el Medellín.

“La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso. Bienvenido nuevamente a casa, Lucho”, culminó diciendo el conjunto paisa en aquel comunicado de mayo pasado.