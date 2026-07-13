Atlético Nacional firma a un campeón del mundo y rompe el mercado del FPC: “Te mueve el piso”

Atlético Nacional sigue en la confección de la nómina de cara al segundo semestre de la Liga Betplay con el único objetivo de ser campeón en el mes de diciembre. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, hubo movimientos clave y remezón total, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador.

Atlético Nacional firma otra baja tras Bauzá, Asprilla y Ospina: seguirá su carrera en Argentina

Por si fuera poco, el director deportivo del club, Gustavo Fermani, dejó el cargo y, en su lugar, Víctor Marulanda fue firmado, quien trabajaba en el fútbol ecuatoriano. Con estos cambios, Atlético Nacional dio las primeras pistas para conformar el nuevo grupo de trabajo, con la mira puesta en el título de liga y el cupo a la Copa Libertadores 2027.

Los planes de Nacional siguen su rumbo y ya se presentan movimientos en la nómina. Las primeras novedades fueron las salidas de jugadores como Dairon Asprilla, quien ya se encuentra en Bolivia para continuar su carrera en Bolívar de La Paz; el argentino Juan Bauzá y David Ospina, quienes no seguirán en el conjunto verdolaga.

Pero la noticia también está en el regreso de Franco Armani, un ídolo de la casa verdolaga que cumplió un sueño en River Plate tras salir de Atlético Nacional. Con el club ‘Millonario’ consiguió la segunda Copa Libertadores en su palmarés y se le abrió la puerta para ir al Mundial de Qatar 2022, donde fue campeón del mundo con Argentina.

Franco Armani regresa a Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2026-II. Foto: Getty Images via AFP

Este regreso está prácticamente confirmado y el propio Franco Armani ya se refirió a su fichaje con Atlético Nacional en la despedida de River Plate en Buenos Aires. El portero dijo que es una decisión para seguir compitiendo y confesó que no esperaba una posibilidad para volver al Rey de Copas y, ahora que se presentó la oportunidad, no la deja ir.

Armani confirma que vuelve a Atlético Nacional

“Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando. Nunca esperé que llegara esta posibilidad. Nacional se comunicó y cuando pasan estas cosas, te mueven el piso”, confesó Franco en rueda de prensa desde Buenos Aires.

En el homenaje de despedida de River Plate, Franco Armani confirmó su regreso a @nacionaloficial "Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando (...) nunca esperé que llegara esta posibilidad, Nacional se comunicó y cuando pasan estas cosas, te mueven el piso". pic.twitter.com/G6UdPZzvKq — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱🏆 #VUELVEARMANI (@juanchoserrano_) July 13, 2026

Diez años después de conseguir la Copa Libertadores con Atlético Nacional, Franco Armani está de vuelta para tratar de unir a una afición dividida y que exige resultados y títulos en un corto plazo. La voz de mando del portero argentino podría dar un efecto de jerarquía en el camerino para competir seriamente por el trofeo de diciembre.