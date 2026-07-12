Atlético Nacional firma otra baja tras Bauzá, Asprilla y Ospina: seguirá su carrera en Argentina

Atlético Nacional sigue en la confección de nómina de cara al segundo semestre de la Liga Betplay, donde no tiene margen de error. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, se están permitiendo movimientos clave, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador.

Notificación de River Plate retumba en Atlético Nacional: oficial la noticia y cambia todo

Lucas González ya marcó la pauta en Nacional: primeros llamados de atención quedaron en video

Por si fuera poco, el director deportivo del club, Gustavo Fermani, dejó el cargo y, en su lugar, Víctor Marulanda fue firmado, quien trabajaba en el fútbol ecuatoriano. Remezón total y ahora la mira se coloca en el grupo de jugadores. Atlético Nacional sigue dando pistas para armar el nuevo grupo de trabajo, con la mira puesta en el título de liga del mes de diciembre.

Ya se presentan movimientos con Lucas González al mando. Cabe recordar que las primeras novedades fueron las salidas de jugadores como Dairon Asprilla, quien ya se encuentra en Bolivia para continuar su carrera en Bolívar de La Paz; el argentino Juan Bauzá debe presentarse en Europa al club de sus derechos deportivos; y David Ospina, quien no seguirá en el conjunto verdolaga y se despidió antes de unirse a la Selección Colombia en mayo pasado.

Siguiendo por la línea de los arqueros, hay renovación extrema debido a que al Rey David se le une Harlen Castillo, quien era el suplente y que le llegó la hora de ir al exterior. Según versiones de fuentes cercanas y especializadas de Argentina, ‘Chipi Chipi’ jugará en la Primera División del fútbol argentino.

Harlen Castillo le atajó penal a Millonarios. Foto: Colprensa - John Paz

El periodista Germán García Grova lanzó la noticia que causó mucha sorpresa en los hinchas de Atlético Nacional. El comunicador asegura que Harlen Castillo firmará un nuevo contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata por 18 meses. De esta manera, el club verdolaga renueva su portería, con Franco Armani como número uno y dejando, seguramente, a Luis Marquínez y Kevin Cataño como alternativas.

Más salidas de Nacional al exterior

Entre otras salidas, se suman dos canteranos más. Robinson García jugará a préstamo en la segunda división con Real Cundinamarca, mientras que otra promesa de las divisiones inferiores, Fabio Martínez, continuará su carrera en el fútbol mexicano, específicamente en Atlético San Luis.

Harlen Castillo de Atlético Nacional Foto: Instagram @nacionaloficial

Juan Pablo Torres, volante ofensivo y canterano de Nacional, quien cumplía un préstamo en el Deportes Tolima que venció en junio pasado y quien fue considerado uno de los mejores en el fútbol colombiano, una vez finalizó la temporada en la Liga, confirmó su salida al Necaxa de México.