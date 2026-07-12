Aún el dolor de la eliminación ronda a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Durante el pasado sábado debió haber sido la rival de Argentina en la disputa por el paso a las semifinales; sin embargo, fue Suiza y cayó por 3-1 ante los vigentes campeones del mundo.

Durante la previa del partido de cuartos de final Lionel Scaloni hizo mención a Colombia. Según el técnico, eran a los que esperaban para la siguiente ronda, pero al no ser así, tuvieron que cambiar su plan para derrotar a los suizos.

A los albicelestes se les complicó de más vencer a los verdugos de la Tricolor, pero al final una roja en contra de los europeos y la magia de Julián Álvarez en el tiempo extra, les permitió a los de Conmebol llegar a las ‘semis’ donde jugará contra Inglaterra.

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Alexis Mac Allister fue compañero de Luis Díaz en Liverpool mientras el colombiano permanecía allí. Juntos se entendieron muy bien en el campo y dejaron una relación de amistad fuera de los terrenos de juego.

El autor del primer gol argentino contra los suizos fue entrevistado por RCN en la zona mixta del estadio en Kansas. Allí habló de lo lindo que habría sido reencontrarse con el guajiro en un Argentina vs. Colombia que no se dio.

“Con Luchito tengo un cariño especial, una buena relación... siempre es lindo jugar ante los mejores jugadores”, apuntó de entrada el volante que permanece en los reds de la Premier League.

Además, le mandó un elogio público sobre el nivel que está teniendo en Bayern Múnich: “Él es hoy uno de los mejores extremos del mundo, de eso no tengo ninguna duda”.

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Y ya en la parte final de su respuesta, fue que lamentó que no se diera el choque sudamericano: “Hubiese sido lindo, pero bueno. También entendemos que en este Mundial no hay rival fácil y Suiza lo hizo muy bien contra ellos (Colombia). Lamentablemente no pudieron llegar”.

Se compaden de la Tricolor

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió en la antesala del duelo de cuartos de final frente a Suiza a las complicaciones logísticas que, según él, la Fifa les ha impuesto a varias selecciones durante el Mundial, entre ellas Colombia. El entrenador también lanzó una crítica a la organización del torneo.

“Colombia creo que ha sufrido eso. Es que, a lo mejor, después cuando uno sale a la cancha y dice eso no cuenta. Sí, sí, no cuenta. Sí que cuenta, claro que cuenta”, reclamó de manera enérgica.

Lionel Scaloni reflexionó sobre los largos trayectos que le tocó pasar a Colombia en el Mundial 2026 Foto: AFP (diseño de SEMANA)

El seleccionador argentino sostuvo que es imposible mantener el máximo nivel competitivo sin una adecuada recuperación entre partidos y cuestionó la programación del campeonato: “Te pasaste viajando, el descanso es fundamental, sobre todo lo que yo decía, el final del Mundial yo creo que tendría que ser más separado los partidos. No me voy a cansar de decirlo porque creo que tiene que ser así”.

Para concluir su reflexión sobre los constantes desplazamientos, Scaloni insistió en que Colombia ha sido una de las selecciones perjudicadas por esa situación: “Creo que Colombia algo de esto ha sufrido, porque tenemos gente conocida ahí, y eso sí que pesa”.