Si bien Argentina dominó y era más que Suiza en el trámite del partido de octavos de final, la expulsión de Breel Embolo sí influyó para el plan que tenían los europeos en el Mundial 2026.

A pesar de que la decisión fue correcta y estuvo ceñida a las nuevas normas de la Fifa, generó frustración total en los suizos que no esperaban quedarse con uno menos en dicho momento. Infortunadamente, el querer engañar al juez lo pagó caro el delantero que milita en Francia.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Aunque después de la expulsión el dominio de los argentinos no fue arrollador, impidió que los rivales se plantaran mano a mano para ir en busca de la victoria. Suiza aceptó su derrota, pero sí reclamo por la roja que cambió el trámite del partido.

La reacción de Suiza por la roja

Murat Yakin, técnico de Suiza en la rueda de prensa hizo el análisis posterior del partido. Allí se extendió para reflexionar sobre la situación en particular en la que quedaron con un hombre menos de cara al remate del encuentro.

“Se nos castigó con un error. No había razón para esa amonestación. No entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró el plan”, protestó en contra del juez portugués, João Pinheiro y su grupo de colaboradores.

Murat Yakin, técnico de Suiza y Granit Xhaka. Foto: AFP

“Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión”, insistió sobre el desacuerdo total que tenía.

“Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, reclamó de la influencia del arbitraje en el resultado final.

”Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas”, acabó sin dejar de mandar un recado previo.

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Por su parte, Granit Xhaka, capitán de los rojos fue algo más autocrítico a la hora de hablar de la roja que vio Embolo. Para este “las normas son las normas y no podemos cambiarlas. La tarjeta roja cambió todo”.

“Lo que teníamos desde el principio fue muy positivo y si pierdes por esta decisión es doloroso”, dijo afligido tras habérseles ido de las manos la llave vs. Argentina.

Regla que Fifa le aplicó a Embolo

El cuerpo arbitral tuvo en cuenta una modificación de Fifa que se aplica desde el Mundial 2026 llamada “Mistaken Identity” (identidad equivocada).

Esta se aplica cuando un jugador fue de manera errónea amonestado y la responsabilidad fue de su rival en cuestión. Allí, al ver que se perjudica de manera injustificada a uno, se retrotrae todo con el VAR y se amonesta a quien realmente se debe.

En el caso puntual de la jugada de Leandro Paredes con Breel Embolo, el suizo simuló una falta, fue amonestado con amarilla por esto y ya tenía otra, lo que desencadenó la cartulina roja.