El gran impacto de Messi, Vozinha y Colombia en las redes sociales durante el Mundial 2026: así se movieron las cifras

El Mundial de 2026 también se está jugando en las redes sociales. Un análisis de Kolsquare, sobre la actividad en Instagram durante el torneo, muestra que la conversación digital alrededor de las selecciones y sus figuras alcanza cifras millonarias y se ha convertido en un indicador adicional del impacto global del campeonato.

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Las grandes estrellas del fútbol siguen concentrando buena parte de la atención de los aficionados. Sin embargo, el estudio también revela que varios jugadores menos mediáticos han logrado posicionarse entre los nombres más comentados gracias a sus actuaciones y a la viralidad de sus contenidos durante el certamen.

Argentina lidera el ranking de selecciones con mayor comunidad digital en Instagram, seguida por Portugal, Brasil, Francia, Inglaterra, España, Noruega, México, Colombia y Marruecos. La presencia de Colombia dentro de las diez primeras posiciones se explica por el alcance que mantienen Luis Díaz y James Rodríguez en esta plataforma, además de la proyección que había sobre la Tricolor en el certamen.

James Rodríguez y Luis Díaz, los dos hombres más influyentes de la Selección Colombia en el entorno digital. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

En el apartado de menciones, Lionel Messi encabeza la conversación con 12.513 en Instagram, seguido por Cristiano Ronaldo con 8.653 y Kylian Mbappé con 3.718. El listado continúa con Neymar Jr. (3.488), Vozinha (3.023), Vinicius Junior (2.676), Erling Haaland (2.350), Guillermo Ochoa (2.160), Lamine Yamal (1.698) y Michael Olise (1.079).

Dentro del Top 20 también aparecen Harry Kane (1.052), Achraf Hakimi (1.009), Raúl Jiménez (974), Julián Quiñones (946), Luis Díaz (935), James Rodríguez (857), Jude Bellingham (752), Tim Payne (632), Matheus Cunha (563) y Mohamed Salah (554).

El estudio también midió las interacciones generadas por los jugadores. En ese indicador, Messi alcanzó 160 millones de interacciones, mientras que Cristiano Ronaldo registró 136 millones. Detrás aparecen Neymar Jr. con 80 millones, Vinicius Junior con 49 millones, Vozinha con 44 millones y Mbappé con 43 millones.

Lionel Messi dominó este rubro, mientras que la gran sorpresa fue Vozinha. Foto: AP

Uno de los hallazgos más llamativos es el crecimiento de Vozinha y Tim Payne, quienes se convirtieron en las principales sorpresas digitales del torneo. Aunque no partían como figuras centrales del Mundial, tuvieron un gran impacto en las redes, el primero, por una increíble participación en el torneo (convirtiéndose en el portero más seguido de la historia), y el otro, por un reto de un influencer sudamericano.

Los resultados reflejan que el impacto de una selección ya no depende únicamente de su rendimiento deportivo. La capacidad de sus jugadores para generar conversación, interacciones y contenido compartido se ha convertido en un factor clave para medir la relevancia global del torneo y el alcance de las principales figuras del fútbol mundial.