Así es cómo están haciendo imágenes con IA de usuarios de Instagram sin que se den cuenta: la forma para impedirlo

La integración del nuevo modelo de generación de imágenes de Meta, denominado Muse Image, ha transformado la forma en que se procesa la información visual en Instagram. Este sistema permite que cualquier persona genere representaciones visuales nuevas utilizando como referencia las fotografías y publicaciones de cuentas que sean públicas.

Si tiene una cuenta falsa en Instagram para ‘stalkear’, elimínela cuanto antes o podría meterse en serios problemas

El funcionamiento técnico se basa en el procesamiento de un prompt, que no es más que la instrucción escrita que el sistema recibe para crear un contenido específico. Al incluir el nombre de un usuario en dicha instrucción, la tecnología puede recrear sus rasgos en escenarios o acciones totalmente distintos a los originales.

Una configuración automática y la ausencia de notificaciones

Uno de los puntos más controvertidos es que esta función viene encendida por defecto para todas las cuentas de adultos que no sean privadas. Además, el proceso ocurre en silencio: la plataforma no te enviará ninguna alerta si alguien utiliza tus rasgos para crear contenido nuevo.

Jeśli korzystacie z Instagrama wyłączcie opcje:

- zezwalaj na używanie twoich treści w AI Meta



Od kilku dni bowiem, Meta uruchomiła Muse Image.

Działa to jak na nagraniu.



Tzn. wpisujecie nazwę użytkownika z Instagrama, piszecie prompt, a AI analizuje wszystkie zdjęcia w czasie… pic.twitter.com/88sIik6DHH — K.O Kryptowaluty (@KO_Kryptowaluty) July 10, 2026

Organizaciones como el sindicato de actores SAG-AFTRA han criticado este modelo, señalando que la empresa debería pedir permiso antes de usar la identidad de alguien, en lugar de obligar al usuario a buscar cómo apagar la función.

Procedimiento para restringir el acceso a los contenidos personales

Para evitar que las fotografías y videos sean utilizados como moldes por la inteligencia artificial, se han habilitado controles dentro de la propia aplicación. El proceso de desactivación se realiza siguiendo estos pasos en la configuración del perfil:

Se debe acceder al menú principal representado por tres líneas horizontales en la parte superior de la pantalla. Es necesario localizar la sección titulada “Compartir y reutilizar”. Dentro de este apartado, se encuentra una opción específica sobre la reutilización de contenido con funciones de IA de Meta. Se deben apagar los interruptores correspondientes a las “Publicaciones” y a los “Reels”.

Al realizar estos ajustes, se bloquea la capacidad de otros usuarios para emplear dicho material como referencia en futuras creaciones.

Instagram permite desactivar el uso de publicaciones y Reels para funciones de IA de Meta. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Existe un método adicional y más restrictivo para proteger la identidad visual: convertir el perfil en una cuenta privada. Según la información proporcionada por la empresa, sus sistemas de inteligencia artificial no tienen permiso para acceder ni procesar el contenido de perfiles cerrados. Del mismo modo, las cuentas que pertenecen a menores de 18 años están excluidas automáticamente de estas funciones de generación de imágenes por motivos de seguridad.

Consideraciones sobre el alcance de las medidas

Es fundamental comprender que estas acciones de privacidad no tienen un carácter retroactivo.

Expertos cuestionan que la función esté habilitada automáticamente en perfiles públicos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Esto significa que, si bien desactivar los permisos impide que se generen nuevas imágenes a partir de ese momento, no elimina las representaciones que ya hayan sido creadas o compartidas previamente por otros usuarios dentro del ecosistema de la red social.