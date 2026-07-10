¿Aprovechando que bajó el dólar? Nequi reveló el movimiento de compra que se ha producido en los últimos días

Nequi informó que más de 6.000 personas han utilizado la opción para comprar y vender dólares digitales (USDW) directamente desde su aplicación, una funcionalidad habilitada desde marzo de este año en alianza con Wenia, el ecosistema de activos digitales del Grupo Cibest.

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La plataforma financiera señaló que esta herramienta busca facilitar el acceso a activos digitales estables, conocidos como stablecoins, en un contexto en el que el comportamiento reciente de la tasa de cambio ha despertado un mayor interés de los usuarios por mantener parte de sus recursos vinculados al dólar.

Cada vez más personas usan Nequi para comprar dólares digitales

Según la compañía, la adopción de esta funcionalidad refleja una mayor búsqueda de alternativas para ahorrar, realizar compras internacionales, preparar viajes o diversificar la administración del dinero.

“Desde marzo que se lanzó este servicio hasta el momento, más de 6 mil personas ya han comprado dólares digitales (USDW) desde la app de Nequi“, indicó la entidad. Agregó que este comportamiento responde al interés de muchos usuarios por explorar nuevas herramientas financieras asociadas al dólar.

La reciente baja del dólar ha despertado un mayor interés por los dólares digitales en Nequi. Foto: SEMANA

Nequi explicó que la compra y venta de dólares digitales se realiza mediante Wenia, empresa encargada de operar este servicio. Los usuarios pueden acceder a la funcionalidad desde la aplicación, completar un proceso de verificación de identidad y comenzar a realizar operaciones con USDW.

María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, señaló que la plataforma busca ofrecer una alternativa sencilla para quienes deseen acceder a este tipo de activos.

“La reciente disminución de la tasa de cambio ha llamado la atención de muchas personas por explorar alternativas vinculadas al dólar en un contexto cada vez más conectado y global. En Nequi queremos que quienes decidan dar ese paso puedan hacerlo desde una experiencia simple y segura, pero también informada“, afirmó.

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Para qué sirven los dólares digitales que ofrece Nequi

La compañía recordó que los dólares digitales son activos digitales estables que mantienen una equivalencia de uno a uno con el dólar estadounidense, lo que significa que su valor busca replicar el comportamiento de esa moneda.

Los USDW buscan mantener el mismo valor del dólar para ofrecer mayor estabilidad. Foto: Colprensa

De acuerdo con las encuestas realizadas por la plataforma entre quienes ya utilizan esta herramienta, las principales razones para adquirir dólares digitales son realizar compras internacionales, invertir, ahorrar para viajes y gestionar recursos relacionados con actividades comerciales.

El servicio es prestado por Wenia, entidad autorizada bajo una licencia clase F emitida por la Autoridad Monetaria de Bermudas, responsable de la operación de los USDW.

“Desde Wenia acompañamos esta integración asegurando que la operación de los dólares digitales funcione de manera confiable y segura para los usuarios. Nuestro rol es facilitar ese paso hacia nuevas formas de gestionar activos, conectando estos activos con experiencias cotidianas“, manifestó Pablo Arboleda, CEO de Wenia.