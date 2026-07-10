Apple demanda a OpenAI, empresa dueña de ChatGPT: el documento señala declaraciones impactantes

Apple ha iniciado una batalla legal contra OpenAI, acusando a la empresa de inteligencia artificial de orquestar una estrategia sistemática para apropiarse de su tecnología de hardware.

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Según la demanda, lo descubierto hasta ahora es solo “la punta del iceberg”, sugiriendo que el presunto espionaje corporativo podría ser mucho más profundo de lo que se ve a simple vista.

Entrevistas con “accesorios” prohibidos

El documento de la demanda judicial de 41 páginas de Apple presentado ante el tribunal del Distrito Norte de California revela un método de reclutamiento inusual.

Se alega que Tang Tan, un exvicepresidente de Apple que ahora es el jefe de hardware en OpenAI, les pedía a los candidatos que llevaran “partes reales” (actual parts) de los productos de Apple a sus entrevistas para sesiones de “mostrar y contar”.

Apple señala que Tang Tan pedía a candidatos llevar piezas reales del iPhone a entrevistas en OpenAI. Foto: LinkedIn - tangtan

En estas reuniones, se les solicitaba a los ingenieros que entregaran “artefactos de diseño/CAD” (que son planos digitales complejos hechos por computadora) y “prototipos” físicos de dispositivos aún no lanzados al mercado.

Según la demanda, estas prácticas tenían como fin extraer detalles sobre cómo Apple selecciona sus componentes y cómo se comunica con sus proveedores estratégicos.

Una puerta digital que quedó entreabierta

Uno de los puntos más críticos de la denuncia involucra a Chang Liu, un exingeniero de Apple que se unió a OpenAI en enero de 2026.

Apple sostiene que Liu aprovechó un “error de autenticación raro y previamente desconocido” (un fallo técnico que permite entrar a un sistema sin permiso) para acceder a carpetas confidenciales después de haber renunciado.

En lugar de informar el problema, en el informe se señala que Liu supuestamente celebró el hallazgo enviando un mensaje que decía “LOL... que gracioso” (so funny) mientras descargaba decenas de archivos sobre productos no anunciados.

El ingeniero incluso habría advertido a otros colegas que planeaba usar equipos personales para seguir entrando a la red de Apple, afirmando: “Todavía tengo otra computadora”.

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El manual para escapar sin ser detectado

La demanda también describe cómo OpenAI supuestamente instruía a los nuevos empleados sobre cómo renunciar a Apple sin levantar sospechas del equipo de seguridad.

Se menciona la existencia de un documento interno de Apple marcado como “Necesidad de saber” (Need to Know) —una clasificación para información extremadamente sensible— que detalla los protocolos de seguridad que se activan cuando alguien deja la empresa.

Según Apple, OpenAI enseñaba a nuevos empleados cómo salir de la empresa sin levantar sospechas. Foto: Getty Images / RUNSTUDIO

Este documento habría sido compartido con los reclutados para que supieran cómo evitar las revisiones forenses y permanecer en Apple el mayor tiempo posible mientras preparaban su salida hacia OpenAI.

Un plan que va más allá de los empleados

Apple afirma que el robo no se limitó a su personal, sino que alcanzó a sus socios de confianza en la cadena de suministro. OpenAI habría engañado a un proveedor estratégico para que realizara una técnica secreta de “acabado de metales” (el proceso químico y físico que le da al iPhone su aspecto y textura únicos) bajo la falsa creencia de que Apple había dado su autorización.

Debido a estas acciones, Apple sostiene que el nuevo negocio de hardware de OpenAI está “podrido en su núcleo” por depender ilegalmente de secretos comerciales robados. La compañía busca ahora que un jurado determine los daños y que se detenga de inmediato el uso de su propiedad intelectual.