¿Cómo opera el malware en Cuevana 3 y Pelisflix y por qué su información bancaria está en peligro al usarla?

Acceder a estrenos de cine o series populares sin pagar una suscripción mensual es una tentación para muchos usuarios. Sin embargo, portales como Cuevana 3 y Pelisflix no son servicios oficiales y carecen de los permisos legales para mostrar ese contenido. Lo que parece un ahorro se convierte en un intercambio peligroso: el usuario entrega, sin saberlo, la seguridad de su equipo a cambio de una película.

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La puerta de entrada: complementos y aplicaciones dudosas

Para que el video se reproduzca, estos sitios suelen solicitar la instalación de extensiones o aplicaciones externas. Al no encontrarse en tiendas oficiales como la Play Store o App Store, estos programas evaden los filtros de seguridad que protegen a los consumidores.

Los permisos que solicitan estas aplicaciones van mucho más allá de reproducir un video. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez que el usuario acepta la descarga, el dispositivo queda vulnerable. Los expertos señalan que estas herramientas suelen pedir permisos excesivos que no tienen relación con ver un video, como la capacidad de instalar otros paquetes de datos en segundo plano o acceder al almacenamiento interno del teléfono o computadora. Esto permite que se infiltre el malware (programas dañinos) de forma silenciosa.

¿Cómo terminan los hackers en su cuenta bancaria?

El riesgo para la información financiera es real y directo. Existen programas diseñados para “espiar” lo que el usuario escribe, conocidos como infostealers, que pueden capturar las claves que se ingresan en formularios web. Esto incluye desde correos electrónicos hasta las credenciales de acceso a la banca en línea.

Además, estas plataformas están plagadas de publicidad invasiva y redirecciones. Al hacer clic, el sistema puede enviar al usuario a sitios fraudulentos que imitan páginas legítimas para robar datos personales, una técnica llamada phishing. En el pasado, se ha documentado incluso que extensiones específicas de estos sitios fueron creadas exclusivamente para recolectar contraseñas bancarias.

Un peligro que se extiende por toda la casa

La amenaza no se limita únicamente al dispositivo que está reproduciendo la película. Si el equipo infectado está conectado a la red WiFi del hogar, el software malicioso puede saltar a otros teléfonos o computadoras que compartan la misma conexión.

Un dispositivo infectado puede poner en riesgo todos los equipos conectados al WiFi del hogar. Foto: Getty Images

Incluso los dispositivos conocidos como Set-Top Boxes (aparatos para convertir televisores viejos en inteligentes) pueden venir con software que permite el acceso remoto no autorizado. En resumen, el uso de estos sitios puede terminar en el robo de archivos personales, fotos y la geolocalización del usuario, enviando toda esa información privada a servidores externos sin dejar rastro.