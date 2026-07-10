¿Cuáles temas clave marcarán el empalme en el MinTIC si llega Nohora Mercado Caruso?

A medida que se acerca el inicio del Gobierno De La Espriella, el nombre de Nohora Mercado Caruso se consolida como el principal para asumir el liderazgo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Con una trayectoria que incluye su paso como viceministra y su actual labor en la Gobernación de Bolívar, Mercado Caruso se perfila para encabezar una transición enfocada en transformar la realidad tecnológica del país.

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Un puente digital entre el campo y la ciudad

Uno de los mayores retos de la nueva administración sería la brecha digital, entendida como la desigualdad entre las personas que tienen acceso a internet y a herramientas tecnológicas y aquellas que no. Para Mercado Caruso, aunque las ciudades han registrado avances, las zonas rurales siguen rezagadas.

La propuesta busca cerrar la brecha digital entre las ciudades y las zonas rurales. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La estrategia se centraría en el uso de tecnología satelital, una herramienta que permite llevar internet a zonas remotas sin necesidad de infraestructura terrestre, lo que facilitaría la conexión de comunidades apartadas con el resto del país.

Al respecto, Mercado Caruto señaló: “La base de todo es la conectividad. El país ha avanzado significativamente, pero todavía existen territorios donde las personas deben desplazarse durante horas simplemente para poder realizar un trámite, estudiar o incluso atender una videollamada”.

Escuelas conectadas: la base del mañana

El empalme pondría especial atención en la educación. Actualmente, poco más de la mitad de los colegios públicos en Colombia cuentan con acceso a internet. La meta de la posible ministra sería alcanzar una cobertura del 100 % y dotar a los estudiantes de herramientas STEAM, un modelo de aprendizaje que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

La conectividad rural aparece como uno de los principales desafíos para el MinTIC. Foto: Getty Images

Sobre esta prioridad, la ingeniera barranquillera afirmó: “Necesitamos conectar el 100 % de las escuelas, dotarlas con suficientes equipos de cómputo y herramientas STEAM. Los niños y jóvenes requieren acceso a herramientas tecnológicas que les permitan capacitarse rápidamente, desarrollar habilidades para las nuevas industrias y acceder a oportunidades laborales”.

Un Estado más inteligente y transparente

Otro tema que Mercado Caruso ha planteado como prioritario es la implementación de la inteligencia artificial (IA), entendida como el conjunto de sistemas computacionales diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Su propuesta consiste en utilizar esta tecnología para hacer más eficiente al Estado, simplificar los trámites y fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos con el fin de prevenir la corrupción.

“Necesitamos un Estado más cercano al ciudadano, más ágil y más transparente. La inteligencia artificial puede mejorar los procesos administrativos, facilitar la interoperabilidad entre entidades y convertirse en una aliada para prevenir hechos de corrupción”, aseveró.

Además, recalcó que no se debe temer a estos avances: “Lo importante no es tener miedo a la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla responsablemente. Debemos seguir fortaleciendo la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento de las personas”.

Las tareas iniciales: diagnóstico y recursos

Las primeras acciones se concentrarían en llevar a cabo una evaluación técnica exhaustiva de la entidad. Además, se buscaría fortalecer la financiación del sector mediante alianzas con empresas privadas y recursos de organismos internacionales, con el fin de garantizar que los proyectos de conectividad cuenten con los recursos necesarios.

Para Mercado Caruso, este posible nombramiento representa una oportunidad de servicio: “Para mí sería un honor seguir trabajando por mi país. Creo que el sector TIC es transversal para el desarrollo y, aunque se han logrado importantes avances, hay mucho por hacer. Si el señor presidente llegase a considerarlo, sería un honor seguir aportando para cerrar la brecha digital, impulsar la innovación y trabajar por una Colombia más conectada”.