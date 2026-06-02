¿Quién diseñará la Colombia digital de 2030? Tres organizaciones de mujeres presentan propuesta para cerrar las brechas de género

En medio de la carrera por la Presidencia de la República, en la que se están definiendo las prioridades que marcarán el rumbo del país entre 2026 y 2030, tres organizaciones de mujeres decidieron llevar al debate nacional un tema que consideran estratégico para el desarrollo económico de Colombia: el cierre de las brechas de género en tecnología.

Womenize Latam, Mujeres TIC y Women in Tech Colombia presentaron la agenda Género y Tecnología: democratización del acceso de las mujeres a la tecnología en Colombia, una hoja de ruta que busca ser incorporada en los programas de gobierno y que plantea una visión ambiciosa: convertir a las mujeres en protagonistas de la competitividad nacional durante los próximos años.

Las cifras explican la preocupación. Aunque más del 52 por ciento de las niñas colombianas participa en actividades de ciencia y tecnología, la presencia femenina disminuye a medida que avanzan las etapas de formación y vinculación laboral. Hoy, apenas el 32,35 por ciento de quienes cursan carreras STEM son mujeres y solo el 17 por ciento de los graduados universitarios en tecnología pertenece al género femenino. En el mundo laboral la brecha también persiste: por cada 100 hombres que alcanzan cargos directivos en tecnología, apenas 52 mujeres llegan a esas posiciones.

Una apuesta que va más allá de la inclusión

Para las organizaciones promotoras, esta no es únicamente una discusión de equidad. También es una conversación sobre desarrollo económico, innovación y productividad. Por eso, la propuesta se articula alrededor de tres líneas de acción complementarias.

La primera, liderada por Womenize Latam, plantea la creación de un Sistema Nacional de Información de Género en el Sector TI, articulado entre entidades como el Dane, MinTIC, MinCiencias y MinEducación. El objetivo es contar con estadísticas oficiales que permitan identificar las brechas existentes y diseñar políticas públicas más efectivas. Además, propone estándares para desarrollar inteligencia artificial libre de sesgos de género.

“Sin datos que representen a la mitad de la población no hay política posible y sin auditorías algorítmicas la inteligencia artificial reproduce las desigualdades que ya existen”, señalaron Sandra Rozo, CEO y fundadora de Womenize Latam, y Ximena Duque, directora regional del capítulo Mujeres en Tecnología y líder del comité de política pública de la organización. Para ellas, la propuesta busca convertir una deuda histórica en una ventaja competitiva para el país.

El segundo eje corresponde a Mujeres TIC, que propone fortalecer y ampliar el alcance del sello Equipares mediante nuevas dimensiones relacionadas con formación en sesgos inconscientes, compras públicas con enfoque de equidad y metas medibles de participación femenina en cargos técnicos y de liderazgo. La meta es que para 2030 todas las entidades del orden central estén certificadas y que al menos el 70 por ciento de los servidores públicos haya recibido formación en equidad, diversidad e inclusión.

“La transformación cultural comienza en las instituciones públicas. Cuando el Estado lidera con el ejemplo, se generan condiciones para que más niñas y mujeres desarrollen su potencial en STEM”, afirmó Pamela López, directora general de Mujeres TIC.

El tercer componente, impulsado por Women in Tech Colombia, busca crear un Banco Nacional de Talento Femenino STEM y establecer rutas de acceso meritocrático para que más mujeres ocupen posiciones estratégicas en las áreas tecnológicas del sector público. La propuesta contempla alcanzar una representación femenina del 50 por ciento en estos cargos para 2030.

“Planteamos abrir rutas reales para que más mujeres expertas lideren la transformación digital del sector público colombiano”, explicó Patricia Helena Fierro, directora de Women in Tech Colombia.

Compromisos para el próximo gobierno

La agenda incluye nueve acciones concretas que las organizaciones esperan ver reflejadas en los programas de gobierno de los candidatos y traducidas en resultados durante los primeros 100 días de la próxima administración. Entre ellas figuran la creación del Sistema Nacional de Información de Género en TI, la incorporación de auditorías de género en la regulación de la inteligencia artificial, la creación de una Política Nacional de Liderazgo Femenino en STEM y la actualización de los perfiles tecnológicos del Estado para facilitar el acceso de más mujeres a posiciones de decisión.

La propuesta llega en un momento en el que la inteligencia artificial, la transformación digital y la economía del conocimiento ocupan cada vez más espacio en la agenda pública. Para sus promotoras, el desafío no es únicamente aumentar la participación de las mujeres en el sector tecnológico, sino garantizar que también estén presentes en los espacios donde se diseñan las políticas, se desarrollan las herramientas y se toman las decisiones que definirán el futuro digital del país.