La epidemia silenciosa del éxito

Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, tantas oportunidades de crecimiento profesional ni tantas herramientas para aumentar nuestra productividad. Sin embargo, tampoco habíamos visto tantos líderes exitosos sintiéndose agotados, desconectados y profundamente insatisfechos con la vida que construyeron.

Es una contradicción que llama la atención porque desafía una de las promesas más antiguas del mundo profesional. Desde muy jóvenes aprendimos a creer que el esfuerzo sostenido, el crecimiento profesional y el reconocimiento traerían consigo una sensación natural de plenitud. Nos enseñaron que alcanzar determinadas metas nos haría sentir realizados, que el ascenso, el aumento salarial, el cargo o la empresa soñados serían la recompensa definitiva después de años de trabajo.

Y aunque esas conquistas generan satisfacción, con frecuencia ocurre algo que pocas personas se atreven a admitir en voz alta: la satisfacción llega, pero no siempre permanece.

El ejecutivo que no comunica… desaparece

Después de años trabajando con líderes, gerentes generales, presidentes y ejecutivos de alto nivel, he observado una realidad que rara vez aparece en los titulares o en las redes sociales. Muchas personas llegan exactamente al lugar donde soñaban estar y, aun así, sienten que algo importante falta.

No se trata de fracaso. Tampoco de ingratitud. Mucho menos de falta de ambición. Se trata de una sensación mucho más difícil de explicar: la de haber construido una vida profesional admirable mientras otras dimensiones esenciales quedaron rezagadas en el camino.

Durante décadas, el éxito fue definido a partir de indicadores externos. El tamaño del cargo, el salario, el nivel de responsabilidad, el reconocimiento social o la capacidad de influencia se convirtieron en las métricas dominantes para evaluar el progreso profesional. El problema es que esas métricas, aunque importantes, nunca fueron diseñadas para medir el bienestar.

Y esa diferencia es mucho más relevante de lo que parece.

Porque una persona puede ser extraordinariamente exitosa y sentirse profundamente agotada al mismo tiempo.

Puede dirigir una organización compleja mientras pierde la conexión con su familia.

Puede liderar miles de personas mientras experimenta una creciente sensación de soledad.

Puede ser admirada por muchos y, aun así, sentir que ha dejado de reconocerse a sí misma.

Durante años asumimos que el desgaste era simplemente el precio que había que pagar por el éxito.

Normalizamos jornadas interminables, reuniones sin pausa, agendas saturadas y niveles de presión que, en cualquier otro contexto, serían considerados insostenibles. Admiramos la capacidad de resistencia sin detenernos a preguntar cuál era el costo real de esa resistencia.

Poco a poco construimos una cultura que premia la ocupación constante y que confunde el agotamiento con el compromiso. Una cultura en la que estar permanentemente disponible se interpreta como una señal de liderazgo y donde la capacidad de soportar niveles extremos de presión es vista como una virtud.

Sin embargo, algo está empezando a cambiar.

Las nuevas generaciones están cuestionando abiertamente esa lógica. Los estudios sobre salud mental muestran un deterioro creciente en los niveles de bienestar emocional. Los índices de burnout continúan aumentando en múltiples industrias. Y cada vez más líderes comienzan a preguntarse si la manera en que definimos el éxito durante las últimas décadas sigue teniendo sentido.

La pregunta es legítima.

Porque, si alcanzar el éxito implica perder la salud, deteriorar las relaciones más importantes o desconectarse completamente de aquello que da sentido a la vida, tal vez no estamos hablando de éxito.

Tal vez estamos hablando de otra cosa.

Quizás el verdadero desafío para los líderes de esta generación no consista únicamente en construir organizaciones más rentables o carreras más exitosas. Quizás el reto más importante sea aprender a crecer sin destruir aquello que precisamente le da valor al crecimiento.

Esta reflexión resulta especialmente relevante en un momento en el que la velocidad parece haberse convertido en una obsesión colectiva. Todo ocurre más rápido. Los mercados cambian más rápido. La tecnología evoluciona más rápido. Las expectativas aumentan más rápido. Y, en medio de esa aceleración permanente, muchos líderes han dejado de preguntarse hacia dónde se dirigen porque están demasiado ocupados intentando llegar antes.

Pero la experiencia me ha enseñado algo que considero fundamental: el éxito sostenible nunca depende exclusivamente de la capacidad de avanzar. También depende de la capacidad de detenerse.

De reflexionar.

De cuestionar.

De recalibrar.

De reconocer cuándo el costo de seguir creciendo empieza a ser demasiado alto.

Las organizaciones necesitan líderes capaces de generar resultados. Eso seguirá siendo cierto. Pero también necesitan líderes emocionalmente presentes, con claridad mental, energía sostenible y suficiente serenidad para tomar buenas decisiones en contextos de incertidumbre creciente.

Porque la calidad de las decisiones que tomamos está profundamente influenciada por nuestro estado interno.

Un líder agotado toma decisiones diferentes a las de un líder equilibrado.

Un líder desconectado observa realidades distintas de las que percibe un líder consciente.

Un líder que ha perdido contacto consigo mismo difícilmente podrá ayudar a otros a encontrar dirección.

Por eso creo que estamos entrando en una nueva etapa del liderazgo, una etapa en la que el éxito ya no podrá medirse únicamente por los resultados obtenidos, sino también por la manera en que esos resultados fueron alcanzados.

Las próximas generaciones probablemente admirarán menos a quienes sacrificaron todo para llegar a la cima y más a quienes lograron construir una vida coherente, sostenible y significativa mientras generaban impacto.

Porque, al final, la pregunta más importante no es cuánto logramos acumular a lo largo de nuestra carrera.

La pregunta verdaderamente importante es si la persona en la que nos convertimos para alcanzar ese éxito sigue siendo alguien con quien queremos convivir cuando llegamos a casa.

Y quizás esa sea la conversación más urgente que el mundo del liderazgo necesita tener.

No sobre cómo lograr más, sino sobre cómo vivir mejor mientras lo logramos.

Carmenza Alarcón, CEO Advisor- Speaker de Eleva Tu Liderazgo