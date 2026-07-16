La generación sin vino, el dia que la matcha le ganó al vino

Hubo un tiempo en que crecer significaba aprender a disfrutar una copa de vino. No porque existiera una obligación de beber, sino porque el vino representaba conversación, sobremesa, celebración y el placer de descubrir sabores que, como muchas de las mejores cosas de la vida, se aprendían con el tiempo.

Hoy el paisaje es otro, las nuevas generaciones están llenando sus vasos con matcha, kombucha, kéfir, aguas funcionales, bebidas con adaptógenos y una interminable lista de productos que prometen energía, concentración, bienestar o una mejor versión de nosotros mismos.

Hacer del vino un placer cotidiano: el propósito de Grupo Madero

No es una moda pasajera, es un cambio cultural. Durante décadas, el alcohol estuvo asociado con la vida social. Hoy para millones de jóvenes el bienestar ocupa ese lugar. Entonces se ha convertido en una prioridad dormir mejor, entrenar, medir el descanso con un reloj inteligente, cuidar la alimentación y entender qué entra al cuerpo.

En ese contexto, una copa de vino ya no compite solamente con otra bebida alcohólica; compite con una filosofía de vida. Las cifras muestran que el consumo de alcohol entre los adultos jóvenes ha disminuido en numerosos países. No significa que hayan dejado de reunirse o de celebrar, significa que están construyendo una manera distinta de hacerlo.

Entre copas: el poder de elegir un vino sin pretensión

Y aquí aparece una pregunta que la industria del vino no puede seguir posponiendo: ¿cómo enamorar a quienes nunca desarrollaron el hábito de beber vino? Durante años, el sector creyó que el consumidor llegaría solo con el paso del tiempo, que, al madurar, las nuevas generaciones terminarían adoptando las costumbres de sus padres, pero esa transición ya no está ocurriendo con la misma naturalidad.

Mientras el consumidor cambia, el vino muchas veces sigue hablándole al mismo público, con el mismo lenguaje y las mismas reglas. Seguimos hablando de taninos, barricas, puntuaciones y tecnicismos, cuando la conversación de los jóvenes gira alrededor del bienestar, la autenticidad, la sostenibilidad, la transparencia y las experiencias.

Quizás el reto no sea convencer a un joven de que abandone su matcha para tomar una copa de Cabernet, el reto es demostrarle que el vino también puede hacer parte de un estilo de vida consciente.

Eso significa comunicar mejor, hablar menos desde la solemnidad y más desde las historias, explicar quién está detrás de una botella, cómo se cultiva un viñedo, qué significa compartir una copa con amigos o por qué el vino ha acompañado a la humanidad durante miles de años sin necesidad de convertirse en una moda.

También significa aceptar que las nuevas generaciones consumen diferente, prefieren la calidad sobre la cantidad, buscan productos con propósito, valoran el origen y premian a las marcas que son coherentes con sus valores; en realidad, muchos de esos atributos siempre han estado presentes en el vino, el problema es que pocas veces los contamos de una manera que conecte con ellos.

La industria tiene un desafío enorme: dejar de esperar que los jóvenes lleguen al vino y empezar a salir a buscarlos y no con discursos de superioridad, ni con la idea de que el vino es una bebida que “hay que aprender a tomar”. Esa narrativa ya no funciona.

Hay que encontrarlos donde están, hablar su idioma, entender qué los mueve y demostrarles que el vino no compite con el bienestar cuando se disfruta con moderación. Compite por un espacio dentro de una vida que busca equilibrio, experiencias auténticas y conexiones reales.

El mayor riesgo para el vino no es el éxito del matcha, ni el auge de la kombucha, el mayor riesgo sería creer que el consumidor sigue siendo el mismo de hace veinte años.

Por mi parte, seguiré eligiendo el vino. Celebro que las nuevas generaciones busquen hábitos más saludables, pero después de más de veinte años viviendo el mundo del vino, sigo convencida de que ninguna kombucha ni ningún matcha podrán reemplazar lo que una copa de vino genera: cultura, historias, encuentros, amigos, momentos que merecen ser recordados. Porque, para mí, el vino nunca ha sido solo una bebida; ha sido una forma de vivir.