El secreto de vivir más podría estar en un vaso: estudio con más de 300 mil adultos identifica la bebida que podría alargar la vida

Durante años se ha debatido si una copa de alcohol al día es realmente “saludable” o si se trata de un mito. Recientemente, un macroestudio realizado con 340.924 adultos del Reino Unido ha arrojado una nueva perspectiva sobre este tema: no se trata solo de cuánto se bebe, sino también de qué se elige para brindar.

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Esta investigación fue liderada por el doctor Zhangling Chen, profesor del Second Xiangya Hospital de la Universidad Central del Sur, en China, y sus resultados fueron presentados oficialmente en la Sesión Científica Anual del American College of Cardiology.

No todas las bebidas afectan igual al corazón

A diferencia de lo que se creía, el alcohol no actúa de la misma forma en el organismo. Los investigadores hicieron seguimiento a los participantes durante un promedio de 13 años y descubrieron una división clara. Mientras que el consumo moderado de licores, cerveza y sidra se vinculó con un aumento del 9 % en el riesgo de muerte por problemas cardíacos, el vino mostró un comportamiento totalmente opuesto.

“Estos resultados provienen de la población general y, en ciertos grupos de alto riesgo, como las personas con enfermedades crónicas o afecciones cardiovasculares, los riesgos podrían ser aún mayores”, dijo Zhangling Chen.

El “escudo” del vino: un hallazgo sorprendente

El estudio reveló que las personas que consumen vino con moderación tienen un 21 % menos de riesgo de morir por enfermedades del corazón, en comparación con quienes no beben o lo hacen muy rara vez.

El consumo moderado de cerveza y sidra fue relacionado con más riesgo cardiovascular. Foto: Getty Images

Este beneficio parece ser exclusivo del vino. En niveles de consumo bajos o moderados, mientras que la cerveza y los combinados elevan las probabilidades de muerte prematura, el vino parece ofrecer una protección que los científicos aún continúan analizando.

¿Por qué señala la investigación que el vino es diferente?

Existen dos razones principales que explican por qué una copa de vino puede ser distinta a una de cerveza o un licor:

Científicos creen que los antioxidantes del vino ayudarían a proteger el corazón. Foto: Getty Images/iStockphoto

Componentes protectores: El vino tinto contiene polifenoles y antioxidantes. Para entenderlo de forma sencilla, estos son compuestos naturales que ayudan a “limpiar” y proteger las arterias del corazón, combatiendo el desgaste de las células. El hábito de la mesa: A diferencia de los licores o la cerveza, el vino suele consumirse acompañando las comidas. Además, el perfil de quien elige vino suele estar asociado a una dieta de mejor calidad y hábitos de vida más ordenados, lo que influye directamente en la longevidad.

Aunque los datos sobre el vino son alentadores, los investigadores son enfáticos: el exceso es peligroso sin importar la bebida.