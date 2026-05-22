¿Qué tan bien manejan los colombianos y qué normas se respetan menos? Esto revela estudio

Colombia tiene varios retos a asumir para mejorar la seguridad en el país, entre ellos brindar mayores conocimientos y espacios para prevenir accidentes en carreteras, calles y vías de la nación.

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El registro de casos por parte de conductores que no respetan una serie de normas, establecidas desde las entidades encargadas de formación académica, termina trayendo varias consecuencias, no solamente a ellos, sino a terceros.

De acuerdo con los más recientes análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, basados en datos suministrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre los meses de enero y marzo del 2026, el país ha registrado hasta esa fecha un total de 2.244 personas fallecidas a causa de siniestros viales.

Este número es superior a lo visto durante el mismo periodo en el año 2025 (1.869 personas fallecidas), lo que presenta un aumento porcentual del 20,1%, es decir, 375 muertes más que registraron las autoridades.

Dentro de este periodo, el mes de marzo fue donde mayores incidentes ocurrieron, mostrando una cifra de 787 accidentes con fatalidad en Colombia.

Las autoridades reportaron más de 2.200 personas fallecidas en siniestros viales durante el primer trimestre del 2026. Foto: Blu Radio

Refiriéndose exclusivamente a los departamentos que tuvieron más casos durante este tramo: Antioquia (281 casos), Valle del Cauca (228 casos), Bogotá D.C. (171 casos), Cundinamarca (156 casos), Santander (118 casos), Córdoba (107 casos) y Meta (103) han sido los que más personas fallecidas han tenido.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes viales en el país?

Dentro del análisis realizado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se ha observado una serie de patrones que indican las principales razones por las que ocurren accidentes viales con fatalidad en el país.

No obstante, muchas de ellas no tienen claridad suficiente para identificar una hipótesis. De los casos registrados por las entidades correspondientes, el 75% no tiene información clara para conocer las posibles causas.

Las probabilidades más detectadas por las autoridades indican que los excesos de velocidad son una de las primeras causas de siniestros viales en Colombia, donde, hasta las fechas mencionadas por las entidades, 285 casos de accidente han ocurrido por esta razón, dando un porcentaje del 12,71%.

El incumplimiento de señales de tránsito sigue siendo una de las causas más frecuentes de accidentes viales en Colombia. Foto: Getty Images

Luego siguen las hipótesis de accidentes viales producidos por conductores que desobedecieron las señales de tránsito, dando un porcentaje del 5,8% con una cifra de 130 casos.

Se encuentra después de los accidentes por conducir en estado de embriaguez, dando un 1,25% de los hechos, donde las entidades han dado a conocer un número de 28 incidentes.

Finalmente, el mal estado de la vía también ha jugado un factor importante en cuanto a los accidentes viales en el país, dando un registro de 17 reportes, es decir, un 0,76%.

Recomendaciones de expertos para prevenir un siniestro vial en Colombia

Varias entidades de transporte y de seguridad vial emiten cada vez múltiples recomendaciones para seguir previniendo casos como los que se siguen registrando en las vías del país. En el caso del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), comunican una serie de medidas importantes para evitar estos hechos.

Uno de ellos es la planeación anticipada de las rutas donde uno vaya a transitar, ya que esto permite conocer con antelación la zona y prevenir algún riesgo que se presente en la vía.

Asimismo, se recomienda que el vehículo tenga a la mano el equipo de carretera completo y en óptimas condiciones para ayudar en caso de que el coche o la moto presente alguna falla mecánica o para aportar a un tercero.

Otro aspecto clave es respetar los límites de velocidad, sobre todo en zonas de carreteras, ya que sobrepasar lo establecido genera mayor índice de siniestralidad vial.

Finalmente, conocer las señales de tránsito y cumplirlas, sobre todo las de velocidad, cruces e intersecciones, pasos peatonales y semáforos.