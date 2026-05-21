La carga financiera de los hogares baja mientras mejora el comportamiento crediticio

El mercado crediticio colombiano comenzó 2026 mostrando señales de recuperación y mayor estabilidad financiera de los hogares, incluso en un escenario marcado por tasas de interés elevadas, inflación y mayores costos de endeudamiento.

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De acuerdo con el más reciente reporte de TransUnion, el porcentaje de ingresos que los colombianos destinan mensualmente al pago de sus deudas bajó de 36,6% a 35,4% durante el primer trimestre del año, reflejando una mejora en la capacidad de pago y un manejo más prudente de las obligaciones financieras.

La reducción del indicador de carga financiera estuvo acompañada por una caída en la morosidad de la mayoría de productos crediticios. En tarjetas de crédito, los créditos con más de 60 días de mora descendieron hasta 4,1%, lo que representó una reducción de 168 puntos básicos frente al año anterior.

En microcrédito, la morosidad cayó a 5,7% (-138 puntos básicos), mientras los créditos de libre inversión bajaron a 7,8% (-130 puntos básicos). Los créditos de vehículo también mejoraron y alcanzaron una tasa de mora de 6,3%, con una reducción de 120 puntos básicos.

También se evidenció además una recuperación gradual en la colocación de créditos. Las originaciones de tarjetas crecieron 25,6%, mientras los créditos para vehículos aumentaron 15%. Los préstamos de libre destinación crecieron 9,4% y el microcrédito avanzó 7,4%, después de haber registrado una caída de 14,1 % el año anterior.

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En contraste, algunos segmentos continúan mostrando debilidad. Los créditos de vivienda registraron una caída de 12%, mientras los préstamos de libranza disminuyeron 4,3%, reflejando todavía cautela tanto de consumidores como de entidades financieras en productos de largo plazo.

Las entidades empiezan a flexibilizar parcialmente algunos criterios de otorgamiento. Foto: Getty Images

Uno de los puntos más relevantes del reporte es que las entidades financieras empiezan a flexibilizar parcialmente algunos criterios de otorgamiento, especialmente en segmentos de mayor riesgo y productos como tarjetas de crédito, libranza y microcrédito.

La mejora en el indicador de carga financiera también se observó en todos los niveles de riesgo. Los consumidores de riesgo medio y bajo redujeron cerca de 0,9 puntos porcentuales su carga de deuda, mientras los segmentos de mayor riesgo mejoraron 0,7 puntos porcentuales.

Los hogares colombianos continúan ajustando gastos, moderando niveles de endeudamiento y priorizando pagos, incluso en medio de un entorno económico desafiante.

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Aunque persisten tasas altas y presiones inflacionarias, las cifras muestran un sistema crediticio más estable y consumidores con mejores niveles de cumplimiento financiero.

Para TransUnion, el comportamiento podría abrir espacio para una expansión gradual y más selectiva del crédito durante los próximos meses, especialmente en segmentos donde exista mayor capacidad de pago y menor deterioro de cartera.