El acceso al crédito sigue siendo una de las principales barreras para pequeños empresarios y poblaciones con menores niveles de inclusión financiera en Colombia.

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En respuesta a esa situación, Bancóldex anunció una nueva línea de crédito por $100.000 millones enfocada en mujeres empresarias, jóvenes, personas mayores y negocios con esquemas de contratación diversa.

La línea, denominada Impacto Inclusivo 2026, estará disponible hasta el 31 de diciembre del próximo año o hasta agotar recursos, y busca fortalecer el financiamiento productivo en segmentos que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder al sistema financiero formal.

Entre los beneficiarios aparecen empresas lideradas o propiedad de mujeres y jóvenes menores de 28 años, así como negocios creados por personas mayores de 50 años. También podrán acceder compañías cuya nómina tenga al menos un 10 % de trabajadores jóvenes o que hayan contratado personas mayores durante el último año.

Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, modernización empresarial y consolidación o sustitución de pasivos, mientras muchas mipymes continúan enfrentando problemas de liquidez y altos costos de financiamiento.

Los plazos de pago serán de hasta tres años para capital de trabajo y sustitución de deuda, y de hasta cinco años para proyectos de modernización empresarial. Además, se contemplan periodos de gracia de hasta tres meses.

Los montos máximos de financiación llegarán hasta $300 millones para microempresas, $800 millones para pequeñas y medianas empresas y hasta $70 millones para operaciones de microfinanzas.

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Según Bancóldex, la iniciativa también busca incentivar la contratación de jóvenes y personas mayores dentro del sector empresarial, utilizando el crédito como herramienta para ampliar oportunidades laborales y fortalecer la actividad productiva.

El anuncio refleja cómo las entidades financieras empiezan a enfocar parte de sus estrategias en poblaciones que tradicionalmente han tenido menor acceso a financiamiento, especialmente mujeres emprendedoras, jóvenes empresarios y pequeños negocios con dificultades para crecer o sostener su operación.