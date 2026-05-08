El café colombiano sigue ganando protagonismo dentro de las estrategias comerciales de mercados internacionales que buscan fortalecer su papel como plataformas globales de distribución y reexportación.

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En ese contexto, Emiratos Árabes Unidos y Colombia realizaron un seminario de alto nivel enfocado en ampliar las oportunidades comerciales para productores y exportadores cafeteros colombianos.

La jornada fue organizada por la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Colombia y el Centro de Materias Primas de Dubái (DMCC), con participación de las cámaras de comercio de Manizales, Armenia y Cali, además de representantes del sector cafetero nacional.

Uno de los principales puntos del encuentro fue el fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países tras la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) en 2024, con el que Colombia y Emiratos buscan llevar el comercio bilateral a más de US$1.000 millones durante los próximos cinco años.

Durante el seminario, Emiratos Árabes insistió en su estrategia de consolidarse como plataforma logística y comercial para conectar productos colombianos con mercados de Asia, África y Oriente Medio.

Según la embajada, el país mantiene corredores comerciales, operaciones aéreas y sistemas logísticos activos pese a las tensiones geopolíticas regionales, apoyado en rutas alternas y puertos sobre la costa este.

El embajador Mohammed Abdullah Al Shamsi destacó además que Emiratos no solo busca convertirse en un mercado de destino para el café colombiano, sino también en una puerta de entrada para ampliar su alcance global hacia economías de alto crecimiento.

El DMCC presentó durante la jornada las capacidades de su Centro de Café en Dubái, una infraestructura especializada que incluye almacenamiento con temperatura controlada, procesamiento avanzado para café verde y laboratorios profesionales de catación.

Según el organismo, establecer presencia dentro de este ecosistema puede permitir a exportadores reducir tiempos de comercialización, optimizar logística y capturar mayor valor dentro de la cadena de suministro.

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El encuentro también dejó sobre la mesa una hoja de ruta práctica para productores y exportadores interesados en ingresar al ecosistema comercial de Dubái, incluyendo orientación sobre estándares de calidad, requisitos logísticos y estrategias de acceso a mercados internacionales.

La iniciativa se da además en un momento simbólico para ambos países, que este año completan 50 años de relaciones diplomáticas, mientras buscan profundizar vínculos comerciales más allá de sectores tradicionales y ampliar la presencia de productos agrícolas colombianos en nuevos mercados internacionales.