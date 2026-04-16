Invima alertó sobre comercialización ilegal de café: “Este producto no está aprobado”

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del siguiente producto: Café verde orgánico alto en contenido de fibra natural libre de gluten con Registro Sanitario falso RTCA5388602 y la Notificación Sanitaria falsa NSA-1932041-2020, los cuales no han sido otorgados por el Invima, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

Invima emite alerta por Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: es falso; su comercialización es ilegal

“Este producto no está aprobado por este Instituto como suplemento alimenticio, suplemento dietario o fitoterapéutico, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente según el Decreto 3249 de 2006 ‘Por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia y control sanitarios de los suplementos dietarios’”, señala el Invima.

Empaque del producto por el cual se emitió la alerta sanitaria. Foto: Invima

Por medio del comunicado se destaca que, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia y representan un riesgo para la salud de los consumidores.

El Invima señala que, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia y representan un riesgo para la salud de los consumidores.

La entidad alerta por medio de una nueva alerta sanitaria que este producto está siendo promocionado en plataformas de comercio electrónico como suplemento alimenticio quemador de grasa, declarando propiedades en salud, preventivas, curativas y terapéuticas.

Producto señalado por el Invima de infringir las normas sanitarias. Foto: Invima

Medidas para la comunidad en general:

1. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto relacionado en esta alerta: Café verde orgánico alto en contenido de fibra natural libre de gluten.

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

2. A los consumidores que hayan adquirido este producto se les recomienda suspender su consumo. Además, el Invima recomienda consultar de manera permanente la aplicación web https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales oficiales @invimacolombia (X, Instagram, Facebook) para conocer información relacionada con alimentos o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

3. Para su información, a través del siguiente enlace podrá consultar las autorizaciones de comercialización de alimentos y bebidas, otorgadas por el Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios