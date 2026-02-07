Empresas

Invima emite alerta por Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: es falso; su comercialización es ilegal

Estas son las maneras de identificar la botella falsa del popular producto.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 3:51 p. m.
El Invima emitió una alerta sanitaria por una versión falsificada del Aguardiente Amarillo
El Invima emitió una alerta sanitaria por una versión falsificada del Aguardiente Amarillo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió hace algunas horas una alerta por cuenta de la comercialización ilegal de un producto alcohólico que podría poner en riesgo a los consumidores nacionales.

Se trata del Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares, marca Amarillo de Manzanares, el cual utiliza de manera indebida la imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez.

Esta referencia en específico estaría haciendo uso irregular del Registro Sanitario Invima 2019L-0009985, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad de fabricar y vender.

Esto fue lo que dijo la entidad sobre la falsificación del trago.
Esto fue lo que dijo la entidad sobre la falsificación del trago.

Detallan que la sanción fue confirmada y notificada al Invima por parte de la Licorera de Caldas, titular del Registro Sanitario, quien manifestó reconocer el producto identificado como falsificado y fraudulento. Tras este pronunciamiento se ratificó que su distribución y comercialización no cuenta con garantías sanitarias ni de calidad.

Aguardiente Amarillo aseguró que se está comercializando una versión falsa con la imagen de Yeison Jiménez en la botella.

Esta fue la nueva alerta que emitió el Invima.

Noticias Destacadas