Invima emite alerta por Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: es falso; su comercialización es ilegal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió hace algunas horas una alerta por cuenta de la comercialización ilegal de un producto alcohólico que podría poner en riesgo a los consumidores nacionales.

Se trata del Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares, marca Amarillo de Manzanares, el cual utiliza de manera indebida la imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez.

Esta referencia en específico estaría haciendo uso irregular del Registro Sanitario Invima 2019L-0009985, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad de fabricar y vender.

Esto fue lo que dijo la entidad sobre la falsificación del trago. Foto: alejandro acosta

Detallan que la sanción fue confirmada y notificada al Invima por parte de la Licorera de Caldas, titular del Registro Sanitario, quien manifestó reconocer el producto identificado como falsificado y fraudulento. Tras este pronunciamiento se ratificó que su distribución y comercialización no cuenta con garantías sanitarias ni de calidad.

¿Cómo identificar el producto?

El Invima detalló algunos de los aspectos que presenta el producto y que serían ampliamente identificables por los consumidores

La contraetiqueta no presenta la referencia histórica del origen del producto.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de “Hecho en Colombia”.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Nombre y Dirección de fabricante.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Registro Sanitario.

La contraetiqueta no presenta la información de leyenda obligatoria “PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”.

En la contraetiqueta se observa imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez, el cual no forma parte del rotulado original del producto autorizado por el Invima.

Aguardiente Amarillo aseguró que se está comercializando una versión falsa con la imagen de Yeison Jiménez en la botella. Foto: Pinterest

El Invima recordó que la Industria Licorera de Caldas es un establecimiento fabricante vigilado que cumple con todas las disposiciones de la normatividad sanitaria vigente para bebidas alcohólicas.

Aseguró que el producto falsificado no debe ser consumido ni comercializado en el país, dado que se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

“Se solicita a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares con la imagen, nombre y logo de Yeison Jiménez y se recomienda a quienes lo hayan adquirido suspender inmediatamente su consumo y notificar a las autoridades competentes”, precisa el Invima en su comunicado.