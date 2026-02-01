Economía

Invima anunció nueva alerta sanitaria por productos comercializados de manera fraudulenta por medio de redes sociales

La entidad emitió una serie de alertas para la comunidad.

Manuel Santiago Sánchez González

2 de febrero de 2026, 1:56 a. m.
Por medio de un comunicado se destacó la alerta sanitaria.
Por medio de un comunicado se destacó la alerta sanitaria.

Por medio de una alerta sanitaria el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), adviertió a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los siguientes productos: NO PAIN NUMBING · XTERI-NUMB NO PAIN.

El Invima alerta por venta ilegal de cápsulas para evitar la caída del cabello

Según la entidad estos productos no se encuentran amparados con un registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, por lo cual fueron considerados como fraudulentos conforme lo referenciado en el artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

Productos señalados por el Invima de comercializarse de forma fraudulenta.
Productos señalados por el Invima de comercializarse de forma fraudulenta.

Además, se destaca que los productos son promocionados según las investigaciones del Invima por medio de un web y un perfil de Instagram, los cuales no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal.

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”, señala el Invima.

Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

Por otra parte, el Invima destaca que se han emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

No manipular la esperanza de pacientes con enfermedades raras por intereses comerciales, es el llamado de Invima y Adres
El Invima realizó las investigaciones del caso. Foto: Sitio web de Invima

Medidad anunciadas por el Invima

  • Absténgase de adquirir los siguientes productos: · NO PAIN NUMBING · XTERI-NUMB NO PAIN Los cuales no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.
  • No compre medicamentos, ni productos Fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.
  • Si está consumiendo alguno de estos productos: suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud.
  • Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.
  • Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co
  • Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice estos productos.

