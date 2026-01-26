Salud

Invima alerta sobre producto alimenticio en Colombia: pidió suspender consumo de inmediato

De acuerdo con las autoridades, esta sustancia puede generar efectos adversos, especialmente en bebés y niños pequeños.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 3:13 p. m.
El Invima lanzó la alerta a través de un comunicado.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria en todo el país luego de identificar un posible riesgo para la salud asociado a varias fórmulas infantiles comercializadas en Colombia. La entidad pidió suspender de inmediato el consumo, la venta y la distribución de estos productos dirigidos a niños.

La alerta se activó tras reportes emitidos por sistemas internacionales de vigilancia sanitaria que advirtieron sobre la presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus, en alimentos destinados a la nutrición infantil. De acuerdo con las autoridades, esta sustancia puede generar efectos adversos, especialmente en bebés y niños pequeños.

Los productos señalados corresponden a diferentes presentaciones de fórmulas infantiles de la marca Alula, entre ellas Alula Gold Premium en sus etapas 1, 2 y 3, así como Alula Gold Comfort Premium y Alula Gold CFT Kid Premium. Estos alimentos se comercializan en envases de distintos tamaños y presentan fechas de vencimiento que se extienden hasta octubre de 2027. En total, se identificaron más de 30 lotes potencialmente comprometidos.

Ante la situación, el Invima informó que el importador en Colombia, Sanulac Nutrición Colombia S.A.S., inició un retiro voluntario de los lotes afectados del mercado nacional. Paralelamente, la autoridad sanitaria ordenó prohibir su comercialización mientras se adelantan las verificaciones técnicas correspondientes.

En su comunicación oficial, el Invima fue enfático al señalar que “los padres, cuidadores y distribuidores deben abstenerse de utilizar o adquirir estos productos hasta nueva orden”, e indicó que la medida busca prevenir afectaciones a la salud de la población infantil.

La entidad también recomendó a quienes tengan en su poder fórmulas que coincidan con los lotes señalados suspender su uso de manera inmediata y reportar su existencia a las autoridades sanitarias locales, con el fin de facilitar el control y retiro del mercado.

El Invima mantiene activo el monitoreo del caso y aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier actualización relacionada con esta alerta sanitaria, mientras avanza la evaluación del riesgo y se definen las acciones definitivas sobre los productos involucrados.

