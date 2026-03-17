Emergencia por sobredosis: MinSalud ordena vigilar venta de acetaminofén en el país

Recientemente, se ha popularizado en redes sociales un desafío que fomenta el consumo excesivo de fármacos sin prescripción médica. Esta tendencia ha derivado en múltiples casos de intoxicación entre la población adolescente, principalmente por la ingesta masiva de acetaminofén, lo que ha generado preocupación en las familias y en las autoridades sanitarias del país.

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Ante este panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieron una circular conjunta.

En el documento, las tres entidades iniciaron su mensaje señalando que “ante la alarmante tendencia de ‘retos’ en redes sociales que involucran la reciente intoxicación de adolescentes con acetaminofén, hacemos un llamado urgente a la responsabilidad y la vigilancia para el uso adecuado de los medicamentos de venta libre”.

Consecuencias clínicas y protocolos de urgencia

Las autoridades detallaron los riesgos biológicos de esta práctica, advirtiendo que una sobredosis de acetaminofén puede causar daño hepático letal o secuelas irreversibles en el hígado, comprometiendo la vida del paciente de manera inmediata.

Las entidades recomendaron tener los medicamentos que están en casa bajo control númerico. Foto: Getty Images

Para contrarrestar estos efectos, se recordó que el “tratamiento de elección es la N-Acetilcisteína inyectable”. Por ello, se instó a los prestadores de servicios de urgencias a contactar a sus proveedores para garantizar la disponibilidad total de este antídoto de manera oportuna.

Vigilancia en el entorno escolar y comercial

La respuesta institucional no se limitó al sector salud. Las organizaciones hicieron un “llamado urgente a las familias para mantener un control estricto de los medicamentos en casa” y solicitaron al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención en los colegios.

Asimismo, se enfatizó la responsabilidad de los establecimientos comerciales. Los responsables de droguerías, supermercados y grandes superficies deben levantar alertas en caso de que una sola persona adquiera un número elevado de tabletas de acetaminofén para controlar el uso de estos productos.

Coordinación y reporte epidemiológico

Para mantener un seguimiento real de la situación, los centros médicos que atiendan casos de intoxicación deben reportarlos con carácter de urgencia al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y al sistema de información del INS. Se advirtió que la omisión de estos datos pone en riesgo la respuesta nacional.

Finalmente, las autoridades convocaron a las Secretarías de Salud locales para intensificar la vigilancia en la cadena de distribución. La respuesta conjunta de todos los actores es la única forma de salvar vidas y neutralizar este fenómeno que utiliza las plataformas digitales para difundir contenidos peligrosos. Se invita especialmente a los jóvenes a no dejarse influenciar por tendencias virales que pueden generar consecuencias irreversibles.