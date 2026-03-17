Salud

Emergencia por sobredosis: MinSalud ordena vigilar venta de acetaminofén en el país

Las autoridades de salud de Colombia emitieron una alerta urgente y activaron protocolos de vigilancia nacional.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
17 de marzo de 2026, 6:38 p. m.
Algunos adolescentes, obedeciendo la tendencia, han caído en sobredosis de algunos medicamentos. Foto: Getty Images.
Algunos adolescentes, obedeciendo la tendencia, han caído en sobredosis de algunos medicamentos. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

Recientemente, se ha popularizado en redes sociales un desafío que fomenta el consumo excesivo de fármacos sin prescripción médica. Esta tendencia ha derivado en múltiples casos de intoxicación entre la población adolescente, principalmente por la ingesta masiva de acetaminofén, lo que ha generado preocupación en las familias y en las autoridades sanitarias del país.

Florida apuesta por la inteligencia artificial para prevenir sobredosis en tiempo real

Ante este panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieron una circular conjunta.

En el documento, las tres entidades iniciaron su mensaje señalando que “ante la alarmante tendencia de ‘retos’ en redes sociales que involucran la reciente intoxicación de adolescentes con acetaminofén, hacemos un llamado urgente a la responsabilidad y la vigilancia para el uso adecuado de los medicamentos de venta libre”.

Consecuencias clínicas y protocolos de urgencia

Las autoridades detallaron los riesgos biológicos de esta práctica, advirtiendo que una sobredosis de acetaminofén puede causar daño hepático letal o secuelas irreversibles en el hígado, comprometiendo la vida del paciente de manera inmediata.

Salud

Guía rápida: así puede consultar a qué EPS nueva lo trasladaron o a cuál está afiliado

El Debate

Mientras Petro carga contra las EPS “quebradas”, Procuraduría dice que el niño Kevin falleció por negligencia, no por montar en bicicleta: “Inhumano”

Salud

Kevin Acosta murió por “negligencia de la Nueva EPS”: Procuraduría asegura que no le suministraron el medicamento por dos meses

Salud

Este bebé no es real, pero está salvando vidas en Brasil: la revolución de la neurocirujana que cambia a niños con hidrocefalia

Salud

Los primeros 1000 días sin azúcar: el blindaje cardíaco que la ciencia recomienda para toda la vida

Nación

Crisis en la salud deja un nuevo muerto: Jeisson Pinzón, joven con leucemia, falleció esperando un medicamento de la Nueva EPS

Salud

Alzheimer: la enfermedad neurodegenerativa que afecta con mayor fuerza a las mujeres

Cápsulas

Colombia gana terreno como destino de inversión farmacéutica en América Latina

Empresas

Invima alertó por comercialización ilegal de producto utilizado por miles de personas

Salud

Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

En farmacias y hogares, Tylenol y acetaminofén suelen mencionarse como si fueran medicamentos diferentes, lo que genera confusión entre los consumidores.
Las entidades recomendaron tener los medicamentos que están en casa bajo control númerico. Foto: Getty Images

Para contrarrestar estos efectos, se recordó que el “tratamiento de elección es la N-Acetilcisteína inyectable”. Por ello, se instó a los prestadores de servicios de urgencias a contactar a sus proveedores para garantizar la disponibilidad total de este antídoto de manera oportuna.

Vigilancia en el entorno escolar y comercial

La respuesta institucional no se limitó al sector salud. Las organizaciones hicieron un “llamado urgente a las familias para mantener un control estricto de los medicamentos en casa” y solicitaron al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención en los colegios.

Asimismo, se enfatizó la responsabilidad de los establecimientos comerciales. Los responsables de droguerías, supermercados y grandes superficies deben levantar alertas en caso de que una sola persona adquiera un número elevado de tabletas de acetaminofén para controlar el uso de estos productos.

Coordinación y reporte epidemiológico

Para mantener un seguimiento real de la situación, los centros médicos que atiendan casos de intoxicación deben reportarlos con carácter de urgencia al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y al sistema de información del INS. Se advirtió que la omisión de estos datos pone en riesgo la respuesta nacional.

Finalmente, las autoridades convocaron a las Secretarías de Salud locales para intensificar la vigilancia en la cadena de distribución. La respuesta conjunta de todos los actores es la única forma de salvar vidas y neutralizar este fenómeno que utiliza las plataformas digitales para difundir contenidos peligrosos. Se invita especialmente a los jóvenes a no dejarse influenciar por tendencias virales que pueden generar consecuencias irreversibles.