Invima alerta por comercialización fraudulenta de alimento en polvo

Por medio de una alerta sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los siguientes productos: alimento en polvo denominado “Multifort”, el cual está siendo distribuido utilizando el registro sanitario RSA-001772-2019, que no ha sido otorgado por la entidad y, por tanto, corresponde a un registro sanitario falso.

Invima alertó por comercialización ilegal de producto utilizado por miles de personas

“La alerta fue generada a partir de una denuncia ciudadana y de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, IVC, realizadas por el Invima, que permitieron evidenciar que el producto se está comercializando incumpliendo la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia”, señaló el Invima.

Composición del producto que originó la alerta sanitaria. Foto: INVIMA

Por otra parte, el Invima destaca que se han emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Junto a esto, la entidad recuerda que la comercialización de alimentos y bebidas, tanto en establecimientos físicos como en comercio en línea a través de plataformas electrónicas y redes sociales, debe cumplir con la normatividad sanitaria vigente en Colombia

Medidas para la comunidad en general

Por medio de su alerta sanitaria, la entidad emitió una serie de alertas para la comunidad en general y las personas que utilizaban el producto.

1. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto alimento en polvo denominado “MULTIFORT” con RSA-001772-2019. 2. A los consumidores que hayan adquirido el producto alimento en polvo denominado “MULTIFORT” con RSA-001772-2019, se les recomienda suspender su consumo y notificarlo a las autoridades competentes.

El Invima emitió una nueva alerta sanitaria. Foto: Invima

El Invima recomienda consultar de manera permanente la aplicación web https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales oficiales @invimacolombia (X, Instagram, Facebook) para conocer información oficial.

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Por último, el Invima pidió a las autoridades intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de su competencia en comercio electrónico para la identificación de alimentos y bebidas comercializados en línea que no cumplan con las disposiciones legales establecidas en la normatividad colombiana, evitándose de esta manera su comercialización en el país para la protección de la salud pública.