Econompia

Invima alerta por comercialización fraudulenta de alimento en polvo

La entidad señaló las investigaciones que se adelantaron contra la marca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de marzo de 2026, 7:09 p. m.
Multifort sería el producto comercializado de manera ilegal.
Multifort sería el producto comercializado de manera ilegal. Foto: INVIMA

Por medio de una alerta sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los siguientes productos: alimento en polvo denominado “Multifort”, el cual está siendo distribuido utilizando el registro sanitario RSA-001772-2019, que no ha sido otorgado por la entidad y, por tanto, corresponde a un registro sanitario falso.

Invima alertó por comercialización ilegal de producto utilizado por miles de personas

“La alerta fue generada a partir de una denuncia ciudadana y de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, IVC, realizadas por el Invima, que permitieron evidenciar que el producto se está comercializando incumpliendo la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia”, señaló el Invima.

Composición del producto que originó la alerta sanitaria.
Composición del producto que originó la alerta sanitaria. Foto: INVIMA

Por otra parte, el Invima destaca que se han emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Junto a esto, la entidad recuerda que la comercialización de alimentos y bebidas, tanto en establecimientos físicos como en comercio en línea a través de plataformas electrónicas y redes sociales, debe cumplir con la normatividad sanitaria vigente en Colombia

Empresas

Ecopetrol avanza en el arranque secuencial de la refinería de Cartagena tras falla eléctrica

Empresas

Ecopetrol y Gran Tierra firman acuerdo para extender el desarrollo de los campos Tisquirama y San Roque

Empresas

Gobierno nacional señala que empresas del carbón no asistieron a la mesa de diálogo convocada en Valledupar

Empresas

Grupo Gilinski sube aún más su participación accionaria en la compañía GeoPark

Empresas

Fuerte desaceleración en las ventas del comercio en primer bimestre 2026. Negocios están pasando aceite

Empresas

Diverplaza acelera su transformación con inversión de $100.000 millones hacia 2030

Empresas

Se vino el fenómeno del Niño, no existe nueva oferta de energía, y para pagar la deuda de Air-e no hay un peso: Comité intergremial

Salud

Emergencia por sobredosis: MinSalud ordena vigilar venta de acetaminofén en el país

Cápsulas

Colombia gana terreno como destino de inversión farmacéutica en América Latina

Empresas

Invima alertó por comercialización ilegal de producto utilizado por miles de personas

Medidas para la comunidad en general

Por medio de su alerta sanitaria, la entidad emitió una serie de alertas para la comunidad en general y las personas que utilizaban el producto.

1. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto alimento en polvo denominado “MULTIFORT” con RSA-001772-2019. 2. A los consumidores que hayan adquirido el producto alimento en polvo denominado “MULTIFORT” con RSA-001772-2019, se les recomienda suspender su consumo y notificarlo a las autoridades competentes.

Logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
El Invima emitió una nueva alerta sanitaria. Foto: Invima

El Invima recomienda consultar de manera permanente la aplicación web https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales oficiales @invimacolombia (X, Instagram, Facebook) para conocer información oficial.

Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

Por último, el Invima pidió a las autoridades intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de su competencia en comercio electrónico para la identificación de alimentos y bebidas comercializados en línea que no cumplan con las disposiciones legales establecidas en la normatividad colombiana, evitándose de esta manera su comercialización en el país para la protección de la salud pública.