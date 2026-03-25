Reconocida aerolínea anuncia cambio que impactará a sus pasajeros: será desde abril de 2026

Cada vez son más las aerolíneas que deciden innovar y modificar algunos de sus equipamientos y dinámicas, con el fin de mejorar la experiencia del usuario y, a la par, reducir costos operativos en combustible y mantenimiento, incrementar la seguridad operacional y cumplir con metas ambientales de sostenibilidad. La adopción de IA, nuevas tecnologías de cabina y biocombustibles son ejes clave.

Recientemente se conoció la nueva estrategia de una aerolínea popular en todo el mundo, que anunció algunos cambios que beneficiarían a miles de sus clientes. Se trata de United Airlines, de Estados Unidos, que se refirió al tema en los últimos días.

La aerolínea United Airlines anunció el rediseño de sus asientos en la cabina. Foto: Getty Images

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Ahora redefinirá su estrategia de cabina y eliminará totalmente los asientos de la clase económica tradicional, ampliando la oferta prémium en una de las transformaciones del sector aéreo internacional. Con ello, buscaría atraer a los viajeros dispuestos a pagar por mayor comodidad.

Los próximos diseños de cabina tendrán muchos más asientos prémium y un espacio reducido destinado a la clase turista estándar. Se elimina la clase económica, por lo que los tiquetes más baratos se encontrarán en turista estándar.

La clase económica desaparecería. Foto: Getty Images

La aerolínea aseguró que han detectado una evolución en la demanda y mayores oportunidades en el mercado de pasajeros de alto poder adquisitivo, quienes son los principales impulsores de los resultados de las aerolíneas en ese país.

El portal Robb Report informó que la flota de la aerolínea se ampliará con la incorporación de 250 nuevas aeronaves hasta abril de 2028. Es probable que en esta nueva flota se incorpore el rediseño del que habla la empresa.

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La remodelación se dará en el modelo Coastliner y en el Airbus A321neo, principalmente en los de rutas transcontinentales. En estos aviones habrá 12 asientos de clase turista superior, además de 36 asientos con espacio adicional para las piernas, además de los asientos de clase turista.

Los nuevos asientos de United Airlines incorporan cambios en diseño y funcionalidad dentro de la cabina. Foto: Getty Images