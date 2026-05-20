Avianca lanza alerta a colombianos que están comprando tiquetes

El fraude se mete en todos lados. Ahora también, los compradores de tiquetes aéreos están en riesgo de ser víctimas de inescrupulosos, por lo que la aerolínea Avianca lanzó una alerta.

Se trataría de una nueva modalidad de engaño que la compañía ha detectado recientemente. A través de ella, las personas adquieren tiquetes con intermediarios informales o redes no autorizadas. La consecuencia puede impactar fuertemente el bolsillo del usuario, ya que, en el momento en el que se detecta que una compra de boleto aéreo se hizo en un canal informal, de inmediato se invalida la reserva.

El ciudadano se puede ver expuesto así a no poder viajar y hasta quedar envuelto en riesgos legales, mientras se establecen los hechos reales.

Por ello, la aerolínea enfatiza en que se utilicen las vías conocidas para adquirir los tiquetes de vuelo.

Que no le anulen su vuelo por comprar donde no debe. Foto: Getty Images / Images By Tang Ming Tung

Para tener en cuenta

Ante la situación, Avianca hizo una serie de recomendaciones que deben tener en cuenta los viajeros, para evitar sorpresas al momento del vuelo.

Este es el top 5 de lo que hay que tener en cuenta para eludir el fraude al momento de comprar tiquetes:

El fraude de los tiquetes de avión a precios bajos que podría dejar su cuenta bancaria en ceros

Solo en canales oficiales: aunque puede sonar difícil, porque en el mundo actual los ciudadanos son bombardeados por todos lados de información, mensajes, links y demás canales que ofrecen maravillas, la aerolínea recomienda el uso exclusivo de la web de Avianca o la app oficial para hacer de forma directa las reservas de sus viajes. Una vez en la web: los fraudulentos dedican su tiempo a buscar los atajos para engañar. Por lo tanto, una vez que el ciudadano esté en la web de la aerolínea, será necesario verificar que se la URL del navegador sea la correcta. De eso tan bueno no dan tanto: un tema en el que insiste la aerolínea es en el de las ofertas. Las personas, para evitar ser víctimas de fraude, deben tener presente que cuando son demasiado buenas no es muy posible que sean verdad. Esté atento si le ofrecen precios extremadamente bajos, trayectos que no necesita para después pedirles que los cancele, se promocionan a través de cadenas de mensajería (WhatsApp) y perfiles personales en redes sociales. En todos esos casos, “dude de su procedencia y legalidad”, sugirió la aerolínea. ¿Transferencias a terceros?: muchas personas caen en el error de pagar un tiquete a partir de una transferencia a terceros. Desconfíe si le solicitan enviar dinero a cuentas bancarias de personas naturales o supuestos “asesores independientes” para asegurar una tarifa. Contacto para verificar: ante cualquier duda sobre la autenticidad de un tiquete o promoción, comuníquese únicamente con los canales oficiales de la aerolínea, recomienda Avianca. “El asistente virtual Vianca en WhatsApp, el Contact Center o las cuentas de redes sociales verificadas (con el sello azul)”. Lo clave siempre debe ser proteger la información confidencial, por lo tanto, no sobra recordar que los datos de tarjetas de crédito o códigos de seguridad nunca deben ser entregados a través de llamadas telefónicas entrantes, correos electrónicos informales o enlaces sospechosos.

Los compradores de tiquetes deben tener cuidado de no adquirir los boletos en canales informales. Foto: Long Visual Press/Universal Imag