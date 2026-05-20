El ecosistema startup colombiano crece, pero el gran reto sigue siendo escalar

El ecosistema de startups en Colombia continúa mostrando señales de crecimiento y consolidación regional, aunque el principal reto para 2026 sigue siendo convertir el auge emprendedor en compañías capaces de escalar, atraer inversión de mayor tamaño y competir en mercados internacionales.

Addi figura entre las 12 startups latinoamericanas con mayor proyección

Así lo concluye el Colombia Tech Report 2026, elaborado por KPMG Colombia junto con 13 aliados empresariales, académicos y tecnológicos, que identificó 2.295 startups activas en el país, un crecimiento de 9,3% frente al año anterior.

El informe también refleja un cambio importante dentro del ecosistema tecnológico colombiano: Por primera vez, las startups de software como servicio (SaaS) lideran el mercado con el 27% del total, equivalentes a 610 compañías, superando al sector fintech, que ahora concentra el 20%, con 465 startups.

El crecimiento coincide con un mejor posicionamiento internacional para Colombia. Según el Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, el país ascendió al puesto 35 a nivel mundial, mientras Bogotá se consolidó como el tercer ecosistema startup más fuerte de América Latina, solo por detrás de São Paulo y Ciudad de México, registrando además un crecimiento anual de 18,4%.

Sin embargo, el estudio advierte que el principal cuello de botella continúa apareciendo después de las primeras etapas de inversión.

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Aunque el monto promedio de rondas tempranas en Latinoamérica aumentó de US$1,2 millones en 2021 a US$2 millones en 2025, solo 1 de cada 10 startups logra acceder posteriormente a rondas de crecimiento. Además, los tiempos para levantar nuevas inversiones se extendieron hasta 26 meses entre una ronda y otra.

Los inversionistas exigen cada vez más transparencia y solidez financiera. Foto: Adobe Stock Photo

El entorno global de inversión también se volvió más exigente. Durante 2025, el capital comenzó a concentrarse en menos compañías, mientras la inteligencia artificial se consolidó como una de las principales tesis de inversión dentro del ecosistema tecnológico global.

En Colombia, el reporte identifica cuatro sectores con mayor potencial de crecimiento para 2026: fintech, tecnologías climáticas, inteligencia artificial aplicada y soluciones tecnológicas para el sector público o govtech.

Otro de los hallazgos más relevantes está relacionado con el papel del capital local. Fondos con sede en Colombia aportan cerca de US$38,5 millones, equivalentes a alrededor del 10% del equity total mapeado dentro del ecosistema, especialmente en etapas tempranas de desarrollo.

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También se advierte que la confianza y la transparencia empiezan a ser tan importantes como el crecimiento financiero. Actualmente, el 91% de los inversionistas considera que la falta de integridad y transparencia representa la principal señal de alerta al evaluar startups.

Para KPMG y los aliados del informe, el desafío de Colombia ya no es únicamente crear startups, sino construir un ecosistema capaz de transformar emprendimientos en compañías sostenibles, regionales y con capacidad de generar nuevos ciclos de inversión y crecimiento.