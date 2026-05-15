Innovar para transformar: la apuesta por la ciencia, el talento y las alianzas que impulsa a Alianza Team. ¿De quién se trata?

La crocancia de un snack, la textura de una cobertura de chocolate, el rendimiento de un aceite para freír, la suavidad de un pan recién horneado. Detrás de muchos de los atributos de los alimentos que llegan a las mesas de los colombianos están los lípidos: ciencia, tecnología y funcionalidad que transforman ingredientes en experiencias. Alianza Team, compañía orgullosamente colombiana con operaciones en Colombia, México, Chile y Estados Unidos, lleva 80 años desarrollando las soluciones lipídicas y de panadería que hacen parte de los alimentos que las familias más disfrutan cada día.

La compañía opera desde un propósito superior: “Alimentar un Mejor Mañana”, que moviliza a la organización hacia el futuro, las oportunidades y el bienestar colectivo. Para hacerlo realidad, articula tres fuerzas: el talento, la sostenibilidad y la innovación. Y lo hace bajo una filosofía clara: “Aliados Somos Más”. La convicción de que la mejor forma de generar progreso sostenible es trabajando junto a otros: colaboradores, comunidades, clientes, academia, proveedores y aliados científicos. Porque las alianzas, en sí mismas, son una fuerza transformadora.

Invertir en el talento

La construcción de país comienza con el desarrollo de su gente. Alianza Team está convencida de que el talento es una de las fuerzas más poderosas para transformar territorios: cuando una persona aprende, progresa y saca adelante a su familia, se mueve la economía y se fortalece el tejido social. Por eso invierte en formación, impulsa el desarrollo social y acompaña a su gente para que alcance su máximo potencial, con foco en liderazgo, inteligencia artificial, automatización y tecnología aplicada a la industria.

Para Alianza Team, todo parte de la convicción de que la prosperidad se genera cuando el conocimiento se comparte, se aplica y se multiplica. Foto: Alianza Team - API

Además, a través de sus ejes de desarrollo social, promueve oportunidades para jóvenes, mujeres, pequeños proveedores y emprendedores locales. “Cuando una persona crece, crece su hogar. Y cuando miles de personas crecen, crece todo un país”, aseguraron desde la compañía.

Sostenibilidad: proteger el futuro

La sostenibilidad en Alianza Team es una forma de pensar, decidir y actuar: una estrategia que integra lo social, lo ambiental y lo económico. La compañía opera de manera responsable desde el origen, promoviendo el cuidado y la conservación de los recursos naturales; fortaleciendo las cadenas productivas, impulsando prosperidad colectiva, y trabajando de la mano con comunidades, proveedores, clientes, academia y gobiernos locales. “Cuando distintos actores se unen alrededor de un propósito común, el valor se multiplica y perdura”, señalaron desde la compañía. Un compromiso que la ha llevado a consolidarse, por tercer año consecutivo, en el anuario de sostenibilidad de S&P Global, que reconoce a las compañías con mejores desempeños en sostenibilidad a nivel mundial.

Conectar a Colombia con el futuro

La innovación abre mercados, fortalece industrias y permite resolver desafíos reales. Alianza Team impulsa ciencia y tecnología con propósito, combinando conocimiento técnico, visión estratégica y una profunda comprensión de las necesidades de sus clientes.

La compañía opera desde un propósito superior, Alimentar un Mejor Mañana, que moviliza a la organización hacia el futuro, las oportunidades y el bienestar colectivo. Foto: Alianza Team - API

En el marco de su ecosistema de innovación trabaja con universidades, startups y aliados que comparten su compromiso con el progreso de Colombia, convencida de que las grandes transformaciones ocurren cuando el conocimiento se construye de manera colaborativa y que la innovación tiene un propósito mayor: contribuir a la construcción de un país con más conocimiento, más capacidades y más innovación al servicio de la humanidad.

Innovar es construir Colombia

Así, Alianza Team demuestra que “innovar con propósito, desarrollar propiedad intelectual con sustento científico, construir alianzas y conectar a Colombia con redes globales de conocimiento es una de las formas más poderosas de construir país”, indicaron.

Para Alianza Team, todo parte de la convicción de que la prosperidad se genera cuando el conocimiento se comparte, se aplica y se multiplica. Foto: Alianza Team - API

Todo parte de la convicción de que la prosperidad se genera cuando el conocimiento se comparte, se aplica y se multiplica. Aliados Somos Más resume esa visión: el valor crece y se distribuye a través de la colaboración, la confianza y el impacto colectivo. Porque cuando el talento, la sostenibilidad, la ciencia y las alianzas trabajan en una misma dirección, el progreso deja de ser individual y se convierte en oportunidad para todos. Desde esa convicción, Alianza Team trabaja todos los días para alimentar un mejor mañana.

*Contenido elaborado con el apoyo de Alianza Team.