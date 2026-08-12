¿Débito, crédito o préstamo? Cómo elegir la mejor opción según la necesidad

Frente a un gasto inesperado, una compra grande o la idea de arrancar un pequeño negocio, muchas personas enfrentan la misma duda: pagar con lo que tienen, financiar la compra o pedir un préstamo. La respuesta no está en encontrar el producto financiero más conveniente en abstracto, sino en identificar qué necesidad concreta hay que resolver antes de elegir la herramienta.

Esa necesidad empieza por otra pregunta simple: ¿el dinero ya está disponible o hay que pedirlo prestado? La tarjeta débito responde a la primera opción. Cada compra se resta directamente del dinero que ya está en la cuenta, así que el usuario nunca queda debiendo nada después de pagar, y suele venir acompañada de una app donde se consultan movimientos y transferencias, y es el instrumento natural para quien recibe nómina o paga servicios sin recurrir a financiamiento externo.

Cuando el dinero disponible no alcanza pero el gasto puede distribuirse en el tiempo, entra a la ecuación la tarjeta de crédito, cuyo funcionamiento consiste en abrir una línea de financiamiento por parte de un banco o entidad financiera, monto que el usuario queda obligado a pagar más adelante conforme a lo pactado en un contrato. Sin embargo, antes de acceder a una de estas alternativas conviene revisar la tasa de interés, fecha de corte y fecha límite de pago, porque esos requisitos varían entre instituciones tanto en documentación como en criterios de evaluación.

Y hay un tercer escenario que ni el débito ni el crédito resuelven bien: cuando el gasto es puntual, grande y conocido de antemano. Ahí aparece el préstamo en línea, bajo el cual el usuario recibe de entrada un monto fijo, que después va devolviendo según un plan de pagos con sus respectivos intereses. Es muy útil cuando hay que cubrir una reparación grande, comprar maquinaria para un negocio o remodelar un local, situaciones en las que resulta clave conocer de antemano el monto exacto de la deuda y su forma de pago.

Por eso, como explican desde Mercado Pago, “elegir entre débito, crédito o un préstamo en línea no consiste en encontrar una opción mejor que las demás”, pues cada herramienta responde a necesidades distintas y puede ser adecuada en determinados escenarios.

Elegir entre débito, crédito o préstamo depende del objetivo y de las condiciones de cada alternativa. Foto: Suministrada Mercado Pago - API

¿Cómo elegir el producto correcto?

Identificar el instrumento adecuado solo resuelve la mitad del problema: la otra mitad es no dejarse guiar únicamente por la tasa de interés que aparece en la publicidad, ya que esa cifra deja fuera comisiones por apertura, anualidades, cargos administrativos, costos por reposición de tarjeta y penalizaciones por atraso, que son elementos que pueden pesar más que la tasa promocionada.

Esa es la razón por la que en las tarjetas de crédito importa entender cómo se calculan los intereses cuando el saldo no se liquida en la fecha acordada; o por la que en los préstamos, se debe tener claro que lo relevante, más que la cuota mensual, es cuánto terminará pagando el usuario durante toda la vida del crédito.

Desde Mercado Pago explican que esa misma lógica de mirar el fondo y no la superficie aplica a la hora de elegir entre los tres productos, porque en ese momento es imprescindible identificar primero el problema financiero que se desea resolver. Y este cambia según la etapa.

Para comprenderlo, basta echar un vistazo a diferentes situaciones financieras: quien empieza a trabajar prioriza ordenar ingresos y gastos; alguien con más trayectoria organiza compras específicas con una línea de crédito; mientras que un emprendedor necesita la liquidez que sólo entrega un préstamo con monto y plazo definidos desde el principio.

Como resumen desde Mercado Pago, comparar débito, crédito y préstamos sirve sobre todo para “comprender para qué fue diseñada cada herramienta y cuáles son sus implicaciones antes de adquirirla”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Mercado Pago