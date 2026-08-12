‘MasterChef Celebrity 2026’: inteligencia artificial reveló quién sería el cuarto eliminado

MasterChef Celebrity Colombia 2026 avanza con nuevos retos en la cocina y, como ocurre en cada temporada, los delantales negros comienzan a convertirse en una de las mayores preocupaciones para los participantes.

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En medio de la expectativa por conocer quién será el próximo famoso en abandonar la competencia, la inteligencia artificial ya hizo su propia predicción y señaló a Virginia Lizcano como la posible cuarta eliminada.

Aunque se trata únicamente de una proyección y no de un resultado oficial del programa, la predicción ha llamado la atención de los seguidores del reality, especialmente porque Virginia se encuentra actualmente entre los participantes que deberán enfrentarse a un nuevo reto de eliminación.

Los famosos que tienen delantal negro en esta etapa de la competencia son:

Víctor Tarazona

Virginia Lizcano

Sebastián Vega

Emmanuel Restrepo

Lina Tejeiro

Luciano D’Alessandro

Mariana Mozo.

Todos ellos tendrán que demostrar sus habilidades culinarias para evitar convertirse en el próximo eliminado de la temporada.

En este escenario, la inteligencia artificial ubicó a Virginia Lizcano como la participante con mayor posibilidad de abandonar la cocina.

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Para realizar este tipo de predicciones se pueden tener en cuenta elementos como el desempeño mostrado en los capítulos, la dificultad de los retos, los errores cometidos y la presión que supone competir en una prueba de eliminación.

Sin embargo, es importante aclarar que la inteligencia artificial no tiene información oficial sobre el resultado de la competencia. Por esta razón, su elección debe tomarse como una predicción y no como una confirmación de lo que ocurrirá en el programa.

Virginia Lizcano deberá enfrentarse a uno de los momentos más exigentes de la competencia si quiere continuar avanzando en MasterChef Celebrity 2026. El delantal negro aumenta la presión sobre los participantes, pues cualquier error puede marcar la diferencia entre permanecer una semana más en el programa gastronómico o despedirse definitivamente de la cocina.

Ahora, la atención de los televidentes estará puesta en el próximo reto de eliminación. Allí se conocerá si la predicción de la inteligencia artificial acierta y Virginia Lizcano se convierte en la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity 2026, o si logra sorprender con un plato que le permita continuar en la competencia.