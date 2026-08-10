Participante de ‘MasterChef Celebrity’ compartió angustiante video del terremoto en plena transmisión

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto generó momentos de angustia entre miles de ciudadanos, incluyendo varias figuras de la televisión nacional que se encontraban cumpliendo con sus compromisos laborales cuando comenzó el movimiento telúrico.

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Una de ellas fue Milena López, actual participante de MasterChef Celebrity, el reconocido reality de cocina del Canal RCN. La presentadora y creadora de contenido se encontraba en plena jornada de trabajo cuando el temblor sorprendió a quienes estaban a su alrededor.

A través de sus redes sociales, la también comunicadora compartió un video en el que dejó registro de los momentos de tensión que vivió junto a sus compañeros de set en Bésame Radio, donde se encontraba transmitiendo cuando comenzó a sentirse el movimiento de la tierra.

La presentadora mostró cómo vivió el terremoto que se presentó en Colombia. Foto: Foto: Instagram @smilelopez.

En las imágenes se puede escuchar a López visiblemente preocupada y tratando de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La presentadora incluso manifestó que el movimiento llevaba varios segundos y que la intensidad del sismo le estaba provocando malestar físico.

“Dios nos proteja, está temblando, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Llevamos como un minuto. Está temblando muy duro, está temblando muy duro”, expresó en medio del momento de tensión.

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La angustia aumentó mientras el movimiento continuaba. En otro momento de la grabación, López pidió protección y dejó en evidencia el temor que estaba experimentando ante la fuerza del terremoto.

“Dios mío, está temblando muy duro. Dios mío, Dios mío, protégenos, Dios mío, protégenos. No para, no para, no para, Dios mío, ayúdame”, se escucha decir a la participante de MasterChef Celebrity.

Finalmente, la presentadora aseguró que incluso comenzó a sentir náuseas debido a la intensidad del movimiento. “Siento ganas de vomitar. Dios, que pare, que pare, que pare, que pare, sigue temblando. Ay, Dios mío”, manifestó.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes pudieron observar desde su perspectiva la angustia que se vivió durante el terremoto.