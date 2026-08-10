Impactante video reveló cómo se vivió el terremoto en la cabina de ‘Los Impresentables’ de Los 40

Un fuerte terremoto se registró durante la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, generando afectaciones en diferentes zonas del país. Mientras las autoridades entregaban los primeros reportes sobre la emergencia, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra cómo se vivió el terremoto en la cabina de Los Impresentables, programa de Los 40.

El registro fue captado durante la transmisión en vivo del espacio radial, cuando los locutores se encontraban al aire y comenzaron a sentir el movimiento. El video, que fue compartido ampliamente en redes sociales, acumula cerca de dos millones de reproducciones en TikTok.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Roberto Cardona, uno de los presentadores principales del programa, quien alertó a los oyentes sobre lo que estaba ocurriendo y explicó que el movimiento se sentía con fuerza debido a que se encontraban en un octavo piso.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: Alerta en el Hospital Universitario del Valle por colapso del 30 % de su infraestructura

“Uy, está temblando. Está temblando. Son las 7:35 minutos de la mañana. Está temblando en este momento, en la ciudad de Bogotá se siente muy fuerte. Estamos en un piso 8 y se siente muy fuerte”, dijo.

El movimiento continuó durante varios segundos, por lo que el locutor pidió a las personas que se encontraban en el lugar evacuar y mantener la calma mientras seguían los protocolos establecidos.

“¡Atención! Sigue temblando. Evacúen, por favor. Está temblando en este momento. Conserven toda la calma. Está temblando muy fuerte. Se sigue sintiendo. Está temblando muy fuerte”,

Trabajo de búsqueda de cuerpos de los escombros del edificio Cantabria ubicado en la calle 8B con carrera 45, del barrio Nueva Tequendama en Cali. Foto: El País

Durante la transmisión también se hizo referencia a los reportes que comenzaban a conocerse desde otras ciudades del país. Cardona insistió en la necesidad de evacuar mientras el movimiento continuaba.

“Evacúen, tranquilos, háganle. Evacúen, sigan los protocolos de evacuación y sigan ustedes evacuando. Está temblando muy fuerte. Reportan en la ciudad de Medellín, está temblando en este momento. Sigue, no para. Va cerca de un minuto”.

Posteriormente, el presentador informó que el movimiento llevaba más de un minuto y pidió nuevamente a las personas salir del lugar.

Presentadora de ‘Noticias RCN’, Rossy Lemos, mostró su casa en ruinas tras terremoto de 7.4: “Qué duro”

“Boletín preliminar en este momento: se confirma un movimiento hace un minuto. En este momento sigue temblando o estoy cagado”, indicó.

En medio de la transmisión, también se entregaron los primeros datos sobre el evento sísmico y su ubicación.

“Evento sísmico que se reporta a esta hora a través del Servicio Geológico Colombiano con una profundidad de 82 kilómetros en el departamento del Chocó, exactamente en San José del Palmar”.

Por su parte, las autoridades continuaron entregando información sobre las consecuencias del terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella informó desde Bogotá que, a las 12:30 de la tarde del lunes, se contabilizaban 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas y 37 completamente destruidas.