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🔴 Fuerte temblor sacude a Colombia EN VIVO: reportan réplica y graves emergencias

Un fuerte sismo se reportó en la mañana de este 10 de agosto en Colombia. SEMANA reporta en vivo la situación.

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Redacción Semana
10 de agosto de 2026 a las 8:46 a. m.

Un temblor de una magnitud de 7.4 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Autoridades reportan heridos.

SEMANA reporta el minuto a minuto de las emergencias.

En Vivo

8:46 a. m.

Impresionantes imágenes de temblor en Cali

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8:43 a. m.

Confirman réplica

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8:30 a. m.

Informe de la gobernadora del Chocó

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8:15 a. m.

En imágenes: graves emergencias en Colombia tras fuerte sismo

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8:00 a. m.

Informe del Servicio Geológico Colombiano

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8:46 a. m.

Impresionantes imágenes de temblor en Cali

8:43 a. m.

Confirman réplica

El Servicio Geológico Colombiano confirmó una réplica a las 8:18 a. m. en Chocó con una magnitud de 4.8, una profundidad de 88 kilómetros y con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

8:30 a. m.

Informe de la gobernadora del Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba informó que hay heridos y graves afectaciones tras el sismo.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, dijo la mandataria.

8:15 a. m.

En imágenes: graves emergencias en Colombia tras fuerte sismo

Fuerte sismo y réplica en Colombia genera graves daños en distintas ciudades
Los escombros cubren un automóvil después de que un terremoto golpeara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Salddarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Salddarriaga
8:00 a. m.

Informe del Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el sismo de magnitud de 7.4 con una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.