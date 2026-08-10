🔴 Fuerte temblor sacude a Colombia EN VIVO: reportan réplica y graves emergencias

Un temblor de una magnitud de 7.4 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Autoridades reportan heridos.
SEMANA reporta el minuto a minuto de las emergencias.
Un fuerte sismo se reportó en la mañana de este 10 de agosto en Colombia. SEMANA reporta en vivo la situación.
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Un temblor de una magnitud de 7.4 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Autoridades reportan heridos.
SEMANA reporta el minuto a minuto de las emergencias.
Impresionantes imágenes de temblor en Cali
Cali sufrió los efectos del fuerte temblor de esta mañana. Estas son algunas imágenes de las afectaciones en la ciudad, incluido el sistema MIO. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZZDTTjcyDP— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026
Confirman réplica
El Servicio Geológico Colombiano confirmó una réplica a las 8:18 a. m. en Chocó con una magnitud de 4.8, una profundidad de 88 kilómetros y con epicentro en el municipio de San José del Palmar.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
Informe de la gobernadora del Chocó
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba informó que hay heridos y graves afectaciones tras el sismo.
“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, dijo la mandataria.
Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026
En imágenes: graves emergencias en Colombia tras fuerte sismo
Así quedó el Batallón 21 de Infantería de Marina en Buenaventura, después del fuerte temblor que se registró esta mañana en Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QLRRydpyq0— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026
Informe del Servicio Geológico Colombiano
El Servicio Geológico Colombiano confirmó el sismo de magnitud de 7.4 con una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 6.7, Profundidad 82 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/k9gvejBcLm— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026