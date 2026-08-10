Terremoto en Colombia: Aerocivil confirma la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Pereira y en otras cinco terminales aéreas

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que, producto del terremoto de 7.4 que provocó fuertes daños en diferentes zonas de Colombia, tuvieron que ser suspendidas las operaciones aéreas en seis aeropuertos del occidente del país.

Estos son los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: 20 edificios caídos en Cali y personas atrapadas

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, dijo la entidad.

En ese primer balance, entregado sobre las 8:50 a. m. de este lunes 10 de agosto, la entidad advirtió, sin embargo, que continúan con la evaluación de las condiciones de otras terminales aéreas.

El sismo afectó infraestructura en Manizales, Pereira, Quibdó, Cali, Armenia y otras pequeñas poblaciones de esas zonas de Colombia.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto reportado esta mañana es el “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

Afectaciones en Cali tras terremoto de 7.4. Foto: José Luis Guzmán El País

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, dijo que, por ejemplo, en la avenida Santander, la más importante de esa ciudad, tiene más de 20 edificios colapsados, más de 20 casas caídas y en esa ciudad, preliminarmente, se confirmó la muerte de dos personas.

“Está terrible, está terrible. Tenemos más de diez edificios colapsados y un número por determinar, más de 20 viviendas colapsadas, dos personas que han perdido la vida”, relató en Blu Radio.

“Aquí nadie puede estar tranquilo, porque fue muy duro, pero estemos en calma, estamos atendiendo este desastre”, añadió.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el desastre.

“Ante el temblor registrado hace pocos minutos, he ordenado convocar de inmediato al comité nacional para el manejo de desastres. En este momento, estamos con la UNGRD evaluando la situación para conocer los reportes de todo el territorio nacional y coordinar las acciones que sean necesarias”, dijo el mandatario.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que hay heridos y graves afectaciones tras el sismo.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, dijo la mandataria.