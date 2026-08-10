Terremoto en Colombia: alcalde de Pereira confirmó 18 muertos

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, confirmó 18 personas fallecidas tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto.

El mandatario local confirmó en entrevista con Caracol Radio que tres de ellos fallecieron en el Aeropuerto Matecaña, cuya infraestructura quedó gravemente afectada.

“Sin un número todavía oficial, hasta el momento, lamentablemente, sí puedo confirmarles que son 18 personas fallecidas con ocasión de esta tragedia”, manifestó el alcalde a la emisora.

Aeropuerto de Pereira, afectado por terremoto en Colombia., Foto: Redes sociales

Sobre el colapso del aeropuerto, el alcalde informó: “Será objeto de evaluación. Efectivamente, en el aeropuerto hubo tres muertos producto del techo que se vino al piso. Fue algo gravísimo”.

Por otro lado, en el Valle del Cauca ya se reportan dos fallecidos, igual que en Manizales. En varias ciudades afectadas se ha suspendido el pico y placa.

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El presidente Abelardo De La Espriella se encuentra camino a Bogotá, con el fin de liderar el el Puesto de Mando Unificado en el que se atenderán las afectaciones tras el movimiento telúrico.

Al llegar el primer mandatario, iniciará el Comité Nacional del Manejo de Desastres, en compañía de varios ministros y funcionarios de la nueva administración.