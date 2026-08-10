Terremoto en Colombia: Invías confirma vías con restricción o cerradas por derrumbes, tras el sismo

Después del momento de miedo que se ha vivido en Colombia, a nivel general, tras el terremoto de 7,4 puntos en la escala de Ritcher, empiezan ahora las angustias relacionadas con la búsqueda de familiares y amigos, mientras que las autoridades se acercan a las zonas más afectadas, a identificar afectaciones. En muchos puntos de la geografía nacional hay situaciones complejas.

Además de los aeropuertos cerrados e inhabilitados por el momento, debido al deterioro inicial identificado en la infraestructura, el Invías también entregó su reporte, sobre vías averiadas y otras que han tenido que ser cerradas en su totalidad.

Departamento por departamento

En Quindío: Derrumbes menores en el corredor Cajamarca - Calarcá. Pr27 y Pr 17 y Pr31. Se están atendiendo y se tiene paso a un carril.

Ibagué - Cajamarca a cargo de GICA está cerrada totalmente; por tanto, hay cierre del túnel principal para tener el corredor libre para emergencias.

Valle del Cauca: Se presenta derrumbe en el corredor Alcalá - Cartago; maquinaria en desplazamiento. En este momento el Invías se encuentra haciendo recorrido por todas las vías a cargo.

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