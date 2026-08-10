Con el fuerte temblor que se sintió sobre las ocho de la mañana, una de las regiones más afectadas es el Valle del Cauca, donde han colapsado edificaciones y los cuerpos de rescate se encuentran en máxima alerta.
Ya nos encontramos en recorrido por puntos críticos para evaluar de primera mano los daños en el Valle que deja el fuerte sismo de esta mañana.— Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 10, 2026
En este momento me encuentro en el Hospital Universitario del Valle @HUVOficial, donde se presentaron colapsos en algunos sectores. Con… pic.twitter.com/uWhwxor336
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un primer balance de la situación, presentando un reporte de víctimas mortales. Tres de ellos menores de edad.