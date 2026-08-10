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Terremoto en Colombia | Al menos 27 fallecidos y graves daños en puntos críticos. El balance de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro

En la región del Carmén del Darién se dio la muerte de tres menores al caerles una estructura de concreto.

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Redacción Semana
10 de agosto de 2026 a las 11:28 a. m.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó un crítico reporte luego del temblor de la mañana.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó un crítico reporte luego del temblor de la mañana. Foto: José Luis Guzmán / El País

Con el fuerte temblor que se sintió sobre las ocho de la mañana, una de las regiones más afectadas es el Valle del Cauca, donde han colapsado edificaciones y los cuerpos de rescate se encuentran en máxima alerta.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un primer balance de la situación, presentando un reporte de víctimas mortales. Tres de ellos menores de edad.