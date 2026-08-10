Con el fuerte temblor que se sintió sobre las ocho de la mañana, una de las regiones más afectadas es el Valle del Cauca, donde han colapsado edificaciones y los cuerpos de rescate se encuentran en máxima alerta.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un primer balance de la situación, presentando un reporte de víctimas mortales. Tres de ellos menores de edad.