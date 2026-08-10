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Clubes de Colombia reaccionan tras el terremoto y la decisión de Dimayor: Pereira, Millonarios y más

Deportivo Pereira, equipo con sede en una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia, fue uno de los primeros en pronunciarse.

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Redacción Deportes
10 de agosto de 2026 a las 12:58 p. m.
Pereira, Millonarios y Medellín fueron de los primeros equipos en pronunciarse tras el terremoto en Colombia.
Pereira, Millonarios y Medellín fueron de los primeros equipos en pronunciarse tras el terremoto en Colombia. Foto: Izq: Getty Images / Der: Colprensa y escudos del Pereira, Millonarios y Medellín.

Varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano se han pronunciado, luego del fuerte terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes, 10 de agosto de 2026. El epicentro fue en San José del Palmar (Chocó) con magnitud de 7.4 y profundidad de 96 km.

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Abelardo De La Espriella.
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Como consecuencia del terremoto, Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos que se iban a jugar en el país este lunes, 10 de agosto. Quedan aplazados para el martes 11 de agosto, a la misma hora que estaban programados. Por su parte, los que inicialmente estaban programados para el martes 11 de agosto quedan para el miércoles 12 de agosto.

Sin embargo, hay una excepción con el juego entre Junior y Deportivo Pereira: “Será aplazado de manera indefinida en consideración a la situación que atraviesa la ciudad de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto, y en solidaridad con los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias”.

Clubes del FPC se pronuncian tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026

Deportivo Pereira, Millonarios, Independiente Medellín y más equipos han usado sus canales oficiales para transmitir un mensaje tras el terremoto en Colombia.

Millonarios

“Enviamos un mensaje especial de fortaleza y acompañamiento a las comunidades de Chocó, Manizales, Cali y Pereira, así como a todos aquellos que se han visto afectados por este hecho”.

Pereira

“Enviamos un abrazo de solidaridad a todos los risaraldenses y colombianos afectados por el fuerte sismo de este 10 de agosto”.

Independiente Medellín

“El Deportivo Independiente Medellín expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por el fuerte sismo ocurrido esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias y comunidades que atraviesan este difícil momento”.

Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció

“La FCF se solidariza con las personas afectadas por el temblor en Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”.

Y añaden: “Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”.