Clubes de Colombia reaccionan tras el terremoto y la decisión de Dimayor: Pereira, Millonarios y más

Varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano se han pronunciado, luego del fuerte terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes, 10 de agosto de 2026. El epicentro fue en San José del Palmar (Chocó) con magnitud de 7.4 y profundidad de 96 km.

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Como consecuencia del terremoto, Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos que se iban a jugar en el país este lunes, 10 de agosto. Quedan aplazados para el martes 11 de agosto, a la misma hora que estaban programados. Por su parte, los que inicialmente estaban programados para el martes 11 de agosto quedan para el miércoles 12 de agosto.

Sin embargo, hay una excepción con el juego entre Junior y Deportivo Pereira: “Será aplazado de manera indefinida en consideración a la situación que atraviesa la ciudad de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto, y en solidaridad con los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado durante el día de hoy en… pic.twitter.com/IxzcQOjj9P — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

Clubes del FPC se pronuncian tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026

Deportivo Pereira, Millonarios, Independiente Medellín y más equipos han usado sus canales oficiales para transmitir un mensaje tras el terremoto en Colombia.

Millonarios

“Enviamos un mensaje especial de fortaleza y acompañamiento a las comunidades de Chocó, Manizales, Cali y Pereira, así como a todos aquellos que se han visto afectados por este hecho”.

Millonarios FC expresa su solidaridad con todas las personas y familias afectadas por el sismo registrado durante la mañana de hoy en diferentes regiones del país.



Enviamos un mensaje especial de fortaleza y acompañamiento a las comunidades de Chocó, Manizales, Cali y Pereira,… pic.twitter.com/YJSUkWoTgB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 10, 2026

Pereira

“Enviamos un abrazo de solidaridad a todos los risaraldenses y colombianos afectados por el fuerte sismo de este 10 de agosto”.

Enviamos un abrazo de solidaridad a todos los risaraldenses y colombianos afectados por el fuerte sismo de este 10 de agosto.



Ante esta difícil situación, Dimayor aplazó el partido de nuestro club ante Junior (fecha por definir).



¡Dios bendiga a Colombia! — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 10, 2026

Independiente Medellín

“El Deportivo Independiente Medellín expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por el fuerte sismo ocurrido esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias y comunidades que atraviesan este difícil momento”.

[🙏🔴🔵] El Deportivo Independiente Medellín expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por el fuerte sismo ocurrido esta mañana. Nuestras oraciones están con las familias y comunidades que atraviesan este difícil momento. 🙏



Por esta razón, el partido programado… pic.twitter.com/vhM0VcgXoI — DIM (@DIM_Oficial) August 10, 2026

Federación Colombiana de Fútbol también se pronunció

“La FCF se solidariza con las personas afectadas por el temblor en Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades del Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”.

𝗟𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗯𝗹𝗼𝗿 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮



🔗 https://t.co/w7jzbaY9an pic.twitter.com/4qhIU4eUjM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 10, 2026

Y añaden: “Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”.