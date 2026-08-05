Millonarios oficializó el fichaje de un volante brasileño: ansiado refuerzo se concretó

Para muchos, Millonarios sigue siendo el equipo en Colombia que mejor mercado de fichajes hizo para la Liga BetPlay 2026-ll. Ahora, el cuadro embajador anunció la llegada de un volante brasileño a su nómina.

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Se trata de Leonai Souza de Almeida, nacido en Pontal, Brasil, y que tiene 31 años. Se desempeña como volante y se suma al proyecto del técnico Fabián Bustos, que busca ganar la Liga BetPlay 2026-ll.

Desde hace varios días sonaba la opción de Leonai Souza para llegar a Millonarios. Sin embargo, el cuadro embajador lo hizo oficial solo hasta este miércoles 5 de agosto, por medio de sus canales oficiales.

¿Quién es Leonai Souza, el nuevo refuerzo de Millonarios?

“Leonai nació el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil, y comenzó su carrera profesional en su país. Posteriormente, desarrolló gran parte de su trayectoria en el fútbol sudamericano defendiendo los colores de Plaza Colonia de Uruguay y Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde disputó más de 100 partidos oficiales. Durante su paso por el conjunto ecuatoriano fue dirigido por el profesor Fabián Bustos”, revela Millonarios en su web oficial.

Y añaden: “Leonai se desempeña como un volante de equilibrio, destacado por su fortaleza física, capacidad de recuperación, intensidad en la marca y criterio en la distribución del juego, cualidades que respaldan su amplia trayectoria”.

¡Bem-vindo al Embajador Leonai Souza! 🇧🇷💪Ⓜ️



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El mercado de pases en Millonarios

Llama bastante la atención, entre la prensa y los aficionados, el mercado de pases que ha hecho Millonarios hasta ahora. Con numerosas altas y bajas, el elenco capitalino muestra un revolcón en la nómina, comparado con la del primer semestre.

Las altas son: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán, Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro y Leonai Souza.

En cuanto a las bajas, Millonarios anunció la salida de: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores, Édgar Elizalde y Falcao.

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Jairo Cassiani-Colprensa

Sin torneos internacionales por delante, debido a la prematura salida en fase de grupos de Copa Sudamericana, Millonarios espera dar el gol en el torneo local y traducir en éxitos deportivos las inversiones hechas por la dirigencia de cara al cierre del año.