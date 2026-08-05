Rodrigo Contreras reveló el negocio que tiene con Leo Castro en Millonarios: “Hoy le tocaba”

Millonarios pasó por encima del Deportivo Pasto (2-0) y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto embajador escaló posiciones en la tabla gracias a los goles de Andrés Llinás y Leo Castro.

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La única queja que tuvieron los hinchas fue el penal desperdiciado al minuto 34. Todos esperaban que Rodrigo Contreras fuera el encargado de convertir; sin embargo, fue Leo Castro el que tomó la responsabilidad.

Desafortunadamente para Millonarios, el arquero Ederson Cabezas atajó y terminó el primer tiempo como la gran figura del compromiso.

Aunque Castro pudo tomar revancha con una definición excelsa en la parte complementaria, queda la duda sobre el dueño de los penales para futuras oportunidades.

Leo Castro en la ejecución del penal fallado ante el Deportivo Pasto. Foto: Cristian Bayona

El acuerdo de Rodrigo Contreras y Leo Castro

Rodrigo Contreras habló con la prensa capitalina tras el partido y reveló que existe un negocio entre delanteros para repartirse los cobros desde el punto penal. “Nosotros siempre tenemos uno cada uno. Yo pateé contra São Paulo, que lo erré, y hoy le tocaba a él. Eso habla del compañerismo que tenemos todos, que queremos lo mejor para Millonarios”, dijo.

Además, señaló: “Contento, creo que hicimos un gran partido, el equipo manejó el partido de la mejor manera, mostramos buen juego por momentos; después, cuando tuvimos que replegar el equipo para descansar, también lo hicimos bien. Estamos entendiendo la idea del profe y eso es lo más importante. Los triunfos también ayudan para trabajar mejor, contento por el triunfo de hoy”.

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Rodrigo Contreras venía de marcar el sábado pasado ante Junior en Barranquilla y ahora le tocó a Leo Castro para sentenciar la victoria frente a Pasto. De hecho, la asistencia previa fue del delantero argentino, que cada vez se vuelve más importante en el esquema del técnico Fabián Bustos.

El objetivo es sumar de a tres, sin importar quién sea el autor de los goles. “Tanto con Leo como con Estupiñán y con Chaverra, que también juega arriba, tratamos siempre de ayudar al equipo; ojalá que sea siempre marcando, sea él, sea yo o Estupiñán. Lo más importante es que el equipo gane”, dijo Contreras.

Ⓜ️ Rodrigo Contreras: “Lo importante es que el equipo gane, hoy me tocó asistirlo a él (Leonardo Castro). En el penal nosotros tenemos uno cada uno, yo pateé con São Paulo que lo erré, hoy le tocaba a él, eso habla del compañerismo y que queremos lo mejor para Millonarios”. pic.twitter.com/tkNbiNXZZE — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) August 5, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay?

El próximo examen de Millonarios será de mucha más exigencia. El próximo lunes 10 de agosto estará enfrentando a Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.

Cabe recordar que el ‘poderoso’ está en la primera posición del campeonato y viene con puntaje perfecto, luego de vencer a Deportivo Pasto, Deportivo Cali y Deportes Tolima respectivamente.

Millonarios tiene seis puntos en tres fechas disputadas. Primero perdió contra Atlético Bucaramanga en Bogotá, luego sacó un triunfo de oro ante Junior de Barranquilla y siguió por la senda victoriosa ante el cuadro volcánico.