María Fernanda Cabal dejó en evidencia cruda reacción tras reaparición de Jorge Alfredo Vargas: “De mier...”

Luego de guardar silencio por aproximadamente cuatro meses, el presentador Jorge Alfredo Vargas habló públicamente el pasado martes 4 de agosto sobre lo que ha venido viviendo desde que fue acusado de presunto acoso sexual.

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“Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil. Fue un silencio doloroso, mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, escribió en su post.

La publicación del presentador se viralizó rápidamente en redes sociales y varias personalidades del país, tanto del entretenimiento como de la política, se pronunciaron al respecto.

Un comentario que resaltó fue el de la excongresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien no ocultó su reacción tras la reaparición de Vargas.

“Justicia de mierda”, escribió Cabal en el video del presentador. Como era de esperarse, este comentario desató una oleada de reacciones tanto a favor como en contra de su posición.

En unos comentarios, los internautas le piden a la figura política que apoye al periodista y en otros le recalcan que no es un tema en el que deba estar muy inmersa.

Reacción de María Fernanda Cabal a la reaparición de Jorge Alfredo Vargas tras acusación de presunto acoso sexual. Foto: Instagram: @jorgeavargas67

Jorge Alfredo Vargas recibió apoyo tras romper el silencio

Varias figuras de la televisión colombiana, amigos y amigas cercanas del presentador, dejaron comentarios de apoyo ante la situación que vive desde hace algunos meses.

Presentadoras como Claudia Bahamón, Carolina Cruz, Andrea Serna y Yaneth Waldman, músicos como Gusi y muchos más dejaron claro que apoyan a Jorge Alfredo, y que están en pro de que sea la justicia la que revele la verdad.

Alejandra Azcárate, actriz, comediante y modelo, también mostró su respaldo al presentador; además, evidenció su molestia por el apoyo tardío que le brindaron algunos.

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“Qué conveniente es la humanidad. Ahora brota el apoyo cuando todo empieza a aclararse y resulta cómodo manifestarlo públicamente sin miedo, pero mientras el panorama estuvo negro, el silencio fue total y los inmisericordes juicios no faltaron. Es ahí, en medio de esa tenebrosa oscuridad, cuando uno comprueba quiénes son los verdaderos familiares, colegas y amigos. Aquí estoy a tu lado como siempre, desde el minuto cero y hasta el final porque sé sin duda alguna que eres un caballero. Para ti y tu familia, mi absoluta solidaridad. No te digo cuánto te quiero porque lo sabes”, escribió Azcárate.