Él era César Gastélum, ‘streamer’ de Kick, que fue asesinado en plena transmisión en vivo

Un creador de contenido mexicano perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego mientras realizaba una transmisión en directo desde una zona comercial de Culiacán, en el estado de Sinaloa. El hecho ocurrió durante la noche del martes 4 de agosto y quedó parcialmente registrado en las redes sociales.

Este es el video que compartió el influencer baleado en México, antes de ser asesinado

La víctima fue identificada como César Gastelum, influencer que contaba con más de 500.000 seguidores en TikTok. De acuerdo con los primeros reportes, se encontraba junto a dos amigos y los tres vestían como repartidores de comida, aparentemente como parte de un reto para redes sociales. En medio de la transmisión, una motocicleta con dos hombres se acercó al grupo y el conductor le disparó en la cabeza.

La emisión terminó de manera abrupta y posteriormente fue retirada de la plataforma. Sin embargo, fragmentos de la grabación fueron conservados por algunos portales informativos, que difundieron imágenes del momento del ataque.

Inicialmente, las autoridades locales reportaron el homicidio de un supuesto repartidor. Posteriormente, gracias a la transmisión y a los testimonios recopilados, se estableció que la víctima era Gastelum, quien, según medios locales, tenía alrededor de 25 años y se dedicaba a publicar contenido relacionado con su estilo de vida.

El ataque se registró en una concurrida plaza comercial ubicada cerca de las instalaciones de la Fiscalía de Sinaloa, en Culiacán. Por ahora, los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas, que deberán establecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes estarían detrás del homicidio.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era conocido en las plataformas como Cesarín, destacando por ser un creador de contenido de Culiacán. Su principal actividad digital se concentraba en humor, videos y fotos divertidos, recorridos por las ciudades, viajes, videojuegos, escenas del día a día y transmisiones en vivo.

En TikTok ya había reunido medio millón de seguidores y sumaba millones de interacciones en cada una de sus publicaciones. Allí compartía los clips encarnando a personajes como Padre y Profe Alducin, que venían de las parodias norteñas.

Poco a poco se trasladó a Kick y se describía como un conversador nato, saliendo con amigos y conocidos para interactuar mientras lo veían. Muchas veces publicaba sus partidas de videojuegos, superando emisiones de 10.000 y 20.000 reproducciones.

“Siempre cotorreando, con buena vibra y sin complicarse la vida”: era una de sus frases más conocidas.