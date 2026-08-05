Predicciones para hoy: Nana Calistar lanzó su horóscopo para este miércoles, 5 de agosto de 2026

Para este miércoles, 5 de agosto, la famosa astróloga Nana Calistar llega con nuevas predicciones indicando qué es lo que le depara para el futuro a los 12 signos del zodiaco.

Nana Calistar reveló el horóscopo de este martes 4 de agosto: descubra qué le depara el destino

Los vaticinios de Nana llegan este día para indicar que hay cosas que se deben cambiar y otras que aparecerán para recordar la esencia y el porqué hay que seguir una ruta en la vida.

Horóscopo de Nana Calistar este miércoles, 5 de agosto de 2026

Aries

“Será uno de esos días en los que la vida te pondrá frente al espejo para recordarte quién eres, de dónde vienes y todo lo que has tenido que luchar para llegar hasta donde estás. No permitas que un pequeño triunfo te haga perder el piso ni que una mala racha te haga dudar de tu capacidad”.

Tauro

“Será un día para poner los pies sobre la tierra y recordar que no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse. Hay decepciones que duelen porque esperabas demasiado de quien apenas estaba demostrando quién era realmente. Ya deja de idealizar gente. No todo el que te habla bonito tiene buenas intenciones, ni todo el que te promete quedarse piensa cumplirlo”.

Géminis

“Este 5 de agosto llega cargado de oportunidades que podrían cambiar el rumbo de tu economía, tus relaciones y hasta la forma en la que ves la vida. Sin embargo, de nada servirá que el destino te abra puertas si tú sigues aferrado a los mismos errores de siempre. Ya es momento de madurar en varios aspectos y dejar de actuar únicamente por impulso”.

Cáncer

“Será un día para recordar que el único límite entre tus sueños y la realidad eres tú mismo. Tienes la mala costumbre de dudar de tus capacidades justo cuando estás a punto de lograr algo importante. Te gana el miedo, comienzas a ver escenarios negativos”.

Leo

“Prepárate porque este 5 de agosto viene con una sacudida de esas que primero te enchinan la piel y después te hacen entender por qué las cosas tenían que pasar así. Ya estuvo bueno de vivir al pendiente de lo que dicen, hacen o inventan los demás. Si algo te ha enseñado la vida en los últimos meses es que no toda la gente que te sonríe quiere verte triunfar”.

Virgo

“Este 5 de agosto llega para recordarte que no puedes seguir cargando personas, problemas y responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Has pasado mucho tiempo resolviendo la vida de otros mientras la tuya ha quedado en pausa, y eso tarde o temprano termina cobrándose con cansancio, estrés y una sensación de que haces mucho y recibes muy poco”.

Libra

“Este 5 de agosto llega con una lección que te hacía falta desde mucho tiempo: no todo mundo está obligado a pensar igual que tú, y tú tampoco tienes por qué cambiar tu esencia para darle gusto a los demás. Hay diferencias que unen y otras que separan, pero dependerá de la madurez con la que te enfrentes”.

Escorpio

“Este 5 de agosto te pondrá frente a situaciones que pondrán a prueba tu carácter y, sobre todo, tu capacidad para controlar ese impulso de reaccionar antes de pensar. Tú eres de los que sienten todo intensamente: cuando amas, amas con todo; cuando te decepcionan, cierras la puerta sin mirar atrás; y cuando te enojas, hasta el perro del vecino sale perjudicado”.

Sagitario

“Este 5 de agosto llega para darte una sacudida de realidad que, aunque al principio no te guste, terminará haciéndote un enorme favor. Ya deja de inventarte historias con personas que apenas hacen el mínimo esfuerzo por permanecer en tu vida. Tú solito o solita has construido castillos donde apenas había un terrenito baldío”.

Capricornio

“Este 5 de agosto llega con una enseñanza que te costará aceptar, pero que será necesaria para seguir creciendo: no puedes construir un futuro tranquilo mientras sigas cargando culpas que ya no te pertenecen. Hay errores que cometiste, sí, pero también has pasado demasiado tiempo castigándote por situaciones que estuvieron fuera de tus manos”.

Acuario

“Este 5 de agosto llega para sacudirte las ideas y hacerte comprender que ya no puedes seguir viviendo con un pie en el presente y el otro atorado en el pasado. Hay heridas que ya cicatrizaron, pero tú insistes en arrancarles la costra cada vez que recuerdas lo que te hicieron o lo que dejaste de hacer”.

Piscis

“Será un día para abrir bien los ojos y recordar quién eres, cuánto has luchado para llegar hasta aquí y, sobre todo, hacia dónde quieres dirigir tu vida. En ocasiones te distraes con problemas que ni siquiera son tuyos o con personas que no aportan absolutamente nada, y terminas olvidando tus propios sueños”.