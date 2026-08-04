Nana Calistar reveló el horóscopo de este martes 4 de agosto: descubra qué le depara el destino

El horóscopo de Nana Calistar para este martes 4 de agosto llega con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco.

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Como es habitual, la astróloga compartió sus mensajes sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo, además de consejos para afrontar los retos del día y aprovechar las oportunidades que podrían presentarse.

En esta nueva jornada, algunos signos tendrán que tomar decisiones importantes, mientras que otros recibirán buenas noticias en el ámbito personal o profesional.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Es momento de comenzar a controlar los cambios de humor que comienzan a afectar a los que te rodean. No puedes seguir justificando tu mal carácter con solo decir que así eres”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Es ahora cuando debes dejar de resolverle la vida a todo el mundo cuando ni siquiera te han pedido ayuda. Recuerda que cada quien debe hacerse responsable de sus problemas, pues mientras intentas ayudar a los demás, te olvidas de ti”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Comienza por dejar de hacer corajes por todo. La vida es demasiado corta para vivir peleando con medio mundo o cargando en el corazón situaciones que ya ni siquiera tienen solución. Ahora debes comenzar a priorizarte”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Este martes llega con sorpresas, pues un secreto que llevaba tiempo escondido saldrá a la luz y moverá varias piezas en tu vida o en la de alguien muy cercano a ti”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Este martes llegará con todo para ponerte a prueba; traes una energía muy movida y eso puede hacer que andes distraído o queriendo hacer veinte cosas al mismo tiempo. Cuidado con accidentes pequeños, golpes, caídas, cortadas o descuidos”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Ahora debes tomar en cuenta que los problemas ajenos pueden hacerte perder el enfoque de lo que realmente es importante. Este martes llegará para mover muchas energías a tu alrededor y comenzarás a darte cuenta de que no todas las personas que te sonríen desean verte triunfar”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Este martes llegará para ponerte a prueba, pues un recuerdo que parecía olvidado regresará para recordarte todo lo que has crecido desde aquella etapa que jurabas nunca ibas a superar”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Debes estar listo, pues este martes llegará con toda la intención de mover tu vida. Lo importante será que no pierdas la cabeza por problemas temporales y te enfoques en lo que realmente es importante en tu vida”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“La suerte comenzará a hacerse presente en tu vida, pero es importante que no confundas buena fortuna con confiarte demasiado. No obstante, a pesar de que la suerte estará presente, debes tomar las cosas con cautela”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“La vida te dará la oportunidad de comenzar una etapa mucho más tranquila, pero dependerá de ti no volver a caer en los mismos errores que tanto trabajo te costó superar. Recuerda mantenerte enfocado en lo que realmente es importante”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Recuerda que no puedes pasar la vía esperando que la gente se comporte como tú lo haces. Has entregado tiempo, cariño, apoyo y hasta oportunidades a gente que al final terminó demostrando que no merece tu lealtad”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Es ahora cuando debes dejar de sentirte invencible cuando las cosas no salen bien. En los próximos días enfrentarás una situación que pondrá a prueba tu carácter, tu humildad y la forma en que has venido manejando ciertos asuntos personales”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.