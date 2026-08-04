Nana Calistar reveló el horóscopo de este martes 4 de agosto: descubra qué le depara el destino

El horóscopo de Nana Calistar para este martes 4 de agosto llega con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco.
Como es habitual, la astróloga compartió sus mensajes sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo, además de consejos para afrontar los retos del día y aprovechar las oportunidades que podrían presentarse.
En esta nueva jornada, algunos signos tendrán que tomar decisiones importantes, mientras que otros recibirán buenas noticias en el ámbito personal o profesional.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
“Es momento de comenzar a controlar los cambios de humor que comienzan a afectar a los que te rodean. No puedes seguir justificando tu mal carácter con solo decir que así eres”.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
“Es ahora cuando debes dejar de resolverle la vida a todo el mundo cuando ni siquiera te han pedido ayuda. Recuerda que cada quien debe hacerse responsable de sus problemas, pues mientras intentas ayudar a los demás, te olvidas de ti”.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
“Comienza por dejar de hacer corajes por todo. La vida es demasiado corta para vivir peleando con medio mundo o cargando en el corazón situaciones que ya ni siquiera tienen solución. Ahora debes comenzar a priorizarte”.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
“Este martes llega con sorpresas, pues un secreto que llevaba tiempo escondido saldrá a la luz y moverá varias piezas en tu vida o en la de alguien muy cercano a ti”.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
“Este martes llegará con todo para ponerte a prueba; traes una energía muy movida y eso puede hacer que andes distraído o queriendo hacer veinte cosas al mismo tiempo. Cuidado con accidentes pequeños, golpes, caídas, cortadas o descuidos”.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
“Ahora debes tomar en cuenta que los problemas ajenos pueden hacerte perder el enfoque de lo que realmente es importante. Este martes llegará para mover muchas energías a tu alrededor y comenzarás a darte cuenta de que no todas las personas que te sonríen desean verte triunfar”.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
“Este martes llegará para ponerte a prueba, pues un recuerdo que parecía olvidado regresará para recordarte todo lo que has crecido desde aquella etapa que jurabas nunca ibas a superar”.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
“Debes estar listo, pues este martes llegará con toda la intención de mover tu vida. Lo importante será que no pierdas la cabeza por problemas temporales y te enfoques en lo que realmente es importante en tu vida”.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
“La suerte comenzará a hacerse presente en tu vida, pero es importante que no confundas buena fortuna con confiarte demasiado. No obstante, a pesar de que la suerte estará presente, debes tomar las cosas con cautela”.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
“La vida te dará la oportunidad de comenzar una etapa mucho más tranquila, pero dependerá de ti no volver a caer en los mismos errores que tanto trabajo te costó superar. Recuerda mantenerte enfocado en lo que realmente es importante”.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
“Recuerda que no puedes pasar la vía esperando que la gente se comporte como tú lo haces. Has entregado tiempo, cariño, apoyo y hasta oportunidades a gente que al final terminó demostrando que no merece tu lealtad”.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
“Es ahora cuando debes dejar de sentirte invencible cuando las cosas no salen bien. En los próximos días enfrentarás una situación que pondrá a prueba tu carácter, tu humildad y la forma en que has venido manejando ciertos asuntos personales”.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.