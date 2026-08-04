Luis Díaz volvió a jugar: así le fue en el amistoso de Bayern Múnich contra Jeju United en Corea

Este martes, 4 de agosto, se disputó el amistoso de Jeju United vs. Bayern Múnich en Corea del Sur. Luis Díaz arrancó en el banquillo de suplentes y tuvo algunos minutos en el tramo final del compromiso, que terminó con victoria 2-1 a favor de los alemanes.

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La nómina titular del Bayern estuvo conformada por: Jonas Urbig; Vincent Manuba, Filip Pavic, Kim Min-Jae, Hiroki Ito; Tom Bischof, João Palhinha; Felipe Chávez, Guido Della Rovere, Bara Sapoko Ndiaye y Bastian Assomo.

Lucho esperó su oportunidad en el banquillo, acompañado por nombres de peso como Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Jonathan Tah y Josip Stanišić, entre otros.

Jeju United 1-2 Bayern Múnich

El primer gol del partido lo marcó Felipe Chávez. El joven de ascendencia peruana capturó un rebote dentro del área y soltó un remate de zurda que se metió cerca del vertical derecho para poner en ventaja al Bayern Múnich.

Jeju United respondió cuatro minutos después con el tanto del empate. Chang-Min Lee anotó con asistencia de Matheus Arias y desató la locura en la tribuna del Jeju World Cup Stadium, ubicado en la ciudad de Seogwipo.

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Antes de irse al descanso, Bayern recuperó la ventaja con otro tanto desde la cantera. El delantero Bastian Assomo, de solo 16 años, puso el segundo para el conjunto bávaro y se estrenó como goleador ante la ausencia de Harry Kane por vacaciones.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, echo mano del banquillo hasta el minuto 61. En ese momento mandó siete cambios a la cancha y la sorpresa fue total cuando Luis Díaz permaneció en la lista de suplentes.

El atacante colombiano apenas entró sobre el minuto 78, sustituyendo a Assomo y llevándose la ovación de los miles de hinchas que asistieron al compromiso. A su lado también ingresaron Josip Stanišić y Konrad Laimer.

Bayern Múnich salió victorioso en su primer amistoso del Audi Summer Tour. Foto: @FCBayern

Buena calificación para Luis Díaz

Aunque tuvo muy pocas interacciones con el balón, Luis Díaz recibió una calificación de 6.8 por parte de las aplicaciones especializadas.

El guajiro tuvo un remate desviado, dio un pase clave y completó el 93 % de los pases intentados ante Jeju United. En total tocó 20 balones durante este partido amistoso, que le sirvió para retomar la competencia.

La próxima presentación del Bayern Múnich, en el marco del Audi Summer Tour, será el próximo viernes 7 de agosto enfrentando a Aston Villa en Hong Kong. En ese compromiso se espera la participación de Lucho Díaz en el once titular, aprovechando que ya tendrá algunas sesiones adicionales de entrenamiento en las piernas.

Luis Díaz acabó de volver de vacaciones y estuvo un mes fuera de las canchas. Su último partido oficial había sido el duelo de la Selección Colombia contra Suiza en el Mundial 2026, disputado el pasado 7 de julio en Vancouver (Canadá).