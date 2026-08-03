Video del endiablado regate de Luis Díaz en su vuelta a Bayern Múnich que se llevó elogios

En su regreso al Bayern Múnich, Luis Díaz ha demostrado que permanece en un envidiable estado de forma luego de la disputa del Mundial 2026 y las vacaciones que se tomó tras la participación con la Selección Colombia en la cita orbital.

Instalado con el elenco alemán en Corea del Sur donde llevan a cabo la pretemporada, fue grabado siendo parte de uno de los entrenamientos. Allí se le vio picante en sus intervenciones y con los regates endiablados que se le conocen.

Lucho macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. 💪🇨🇴 #AudiFCBTour pic.twitter.com/1oZF0Nkq3t — FC Bayern München (@FCBayern) August 3, 2026

A dos de sus compañeros contra los que se enfrentaba los dejó atrás. El video mostró cómo se deshizo de la marca y, posteriormente, tiró un centro para que uno de los de su equipo marcase la anotación.

Aunque no fue Lucho propiamente el que marcó, se le vio la habilidad intacta al punto que fue destacado por las redes del cuadro germano que le pusieron: “sigue exactamente desde donde lo dejó.

Para los de Múnich dicha primera impresión que deja Díaz Marulanda es gratificante. Y más lo es, luego de que se le vinculara con Al-Hilal de Arabia Saudita que lo tentó con un multimillonario salario para sacarlo de le élite de Alemania.

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Empieza la pretemporada para Díaz

Tres juegos amistosos tiene previstos jugar Bayern Múnich antes de enfrentar la Supercopa de Alemania vs. Borussia Dortmund (22 de agosto) y el inicio de la Bundesliga (28 de agosto) vs. Stuttgart.

El primero de esos tres partidos de preparación será en Asia durante este martes, 4 de agosto. El rival que tendrán va a ser Jeju United, desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Luis Díaz aterrizó en Corea del Sur donde Bayern Múnich llevará a cabo su pretemporada. Foto: Bayern Múnich

Después de ese compromiso en el que parten como amplio favoritos, Bayern elevará el nivel de sus enfrentamientos y se cruzará con Aston Villa de Inglaterra (7 de agosto) y RB Leipzig de Alemania (15 de agosto).

Esos amistosos harán que Vincent Kompany tome nota de los posibles aspectos a mejorar para afrontar la extensa temporada donde el objetivo será quedar campeón de todo en Alemania, además, de agregarle la conquista de la Champions League que tan esquiva se les ha hecho en el último tiempo.

No lo sueltan ni por dinero

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, es una de las voces con mayor influencia dentro del club bávaro. La semana pasada fue consultado sobre su postura frente a una eventual venta de Luis Díaz.

Antes de referirse al colombiano, el dirigente habló sobre los rumores que vinculaban al francés Michael Olise con el Real Madrid. “Me partí de risa con esos rumores. Solo comprobé cuánto tiempo le queda de contrato. Tres años. Para mí no es un tema en absoluto”, zanjó.

El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeneß y Luis Díaz. El directivo fue certero sobre la venta del colombiano Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Luego reforzó su postura sobre la política del Bayern en el mercado de fichajes: “Podría venir ahora el emperador de China y tampoco hablaríamos con él”, reafirmó, dejando claro que el club no tiene intención de negociar a sus principales figuras.

Acto seguido, Hoeness trasladó ese mismo mensaje al caso del extremo colombiano. “Lo mismo vale para Luis Díaz”, afirmó, dejando claro que en Múnich no contemplan una salida del guajiro, pese al interés que ha despertado en clubes como Al-Hilal.

Salario a Luis Díaz se duplicaría si se fuese de Bayern Múnich a Al-Hilal Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Finalmente, el dirigente destacó la importancia del atacante dentro del proyecto deportivo del Bayern: “Estamos en la afortunada situación de tener en Díaz, Kane y Olise al mejor tridente del mundo”, concluyó, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de transferencia del colombiano.