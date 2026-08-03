Tadej Pogačar anunció decisión histórica: no pasaba hace siete años y ahora es oficial

Tadej Pogačar acaba de ganar su quinto Tour de Francia, pero quiere seguir haciendo historia en el ciclismo mundial. Siete años después de su última participación, el esloveno acaba de anunciar que disputará la Vuelta a España 2026.

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De las grandes vueltas, es la única que le falta por ganar para completar el triplete. Tras el anuncio oficial del UAE Team Emirates, se convierte en el principal favorito al título de la ronda ibérica, por encima de Remco Evenepoel.

“Me alegra decir que vuelvo a La Vuelta. Fue mi primera gran vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país al que me encanta viajar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de regresar”, afirmó Pogacar, en la web oficial del equipo.

Después de ganarlo casi todo en su carrera, Pogačar quiere entrar en los libros dorados de aquellos corredores que ganaron Tour, Giro y Vuelta. “La motivación es alta para terminar el año de buena manera y la Vuelta será un gran objetivo”, dijo.

Pogačar y una nómina de lujo

Además del incontestable talento de Tadej Pogačar, la dirección deportiva del UAE Team Emirates decidió llevar un equipo de ensueño para la Vuelta a España que comienza el próximo 22 de agosto en Mónaco.

Junto al esloveno estarán João Almeida, Domen Novak, Ivo Oliveira, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke y Jay Vine.

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Con esa nómina de lujo, Pogačar podría convertirse en el cuarto hombre en ganar Tour y Vuelta en el mismo año, tras los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault y el británico Chris Froome.

Javier Guillén, director de La Vuelta, es el más contento por el anuncio oficial del UAE Team Emirates tras siete años esperando por la presencia de Pogi en la línea de salida. “Este año somos especialmente optimistas“, había dicho el domingo por la noche.

Tadej Pogacar durante la Lieja-Bastoña-Lieja. Foto: Getty Images

El trazado de La Vuelta, con la montaña, de nuevo, como protagonista, se adapta a corredores como él “para que dé el espectáculo al que nos tiene acostumbrados”, había recordado Guillén en otra entrevista con el diario AS.

El recorrido oficial incluye este año hasta siete finales en alto, incluida la etapa reina en la penúltima jornada de carrera con llegada en la cima del collado del Alguacil, tras una subida de 8,3 km con una pendiente media del 9,8 %.

La Vuelta a España comenzará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará tres semanas más tarde, el 13 de septiembre, en Granada. La presencia del esloveno permitirá dar mayor relieve a la prueba española y también podría servir a Pogačar para seguir preparándose de cara al campeonato del mundo, que se celebrará en Montreal entre el 20 y el 27 de septiembre.

*Con información de la AFP.