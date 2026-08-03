La foto viral de Lamine Yamal que ronda en Colombia: posó con la bandera y desata rumores

No es la primera vez que Lamine Yamal se muestra cercano a Colombia. Tiempo atrás se le vio vestido con la camiseta de la selección y, ahora, sostuvo la bandera tricolor con una mano en una foto que ha dado de qué hablar en las últimas horas.

El campeón del mundo con España y estrella del Barcelona, a través de sus redes sociales personales, difundió una foto que se viralizó rápidamente.

Lamine Yamal sosteniendo la bandera de Colombia en medio de sus vacaciones Foto: Redes sociales de Lamine Yamal

En lo que parecería una sala de espera de un aeropuerto o algún hotel, a Yamal se le ve cercano a una bandera colombiana junto a algunas personas cercanas.

Versiones no oficiales han hablado de que la joya ibérica se encuentra en territorio nacional, que pasaría algunos días de sus vacaciones en alguna zona costera del país y, posteriormente, retornaría a Europa para afrontar una nueva temporada con Barcelona.

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La canción que adjuntó a la foto compartida en sus historias fue una del artista urbano colombiano, Ryan Castro, lo que también acrecienta los rumores de la estancia de Yamal en tierras colombianas.

En las próximas horas se espera algún contenido más subido en sus redes sociales para ver si despeja la duda sobre su paso por Colombia tras ganar el pasado Mundial en Norteamérica.

Sin Yamal, Barça no pudo

El FC Barcelona, con un equipo lleno de jóvenes canteranos y suplentes, disputó este viernes un amistoso de pretemporada en el campo del Birmingham City, de la segunda división inglesa, y con el que empató 2-2 antes de caer 3-2 en una tanda de penales.

August Priske había adelantado al Birmingham en el 30′ y el egipcio Hamza Abdelkarim dio la vuelta después (41′ de penal y 59′) para los visitantes, antes de que el colombiano Jhon Solís pusiera la igualdad a dos en el 67′ para los ingleses.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia y Jhon Solís marcándole al Barcelona Foto: Getty Images / Captura a transmisión de DirecTV

El partido sirvió a Hansi Flick para seguir probando jugadores de la cantera y también para el debut con el equipo de uno de los nuevos fichajes, el alemán Karim Adeyemi, que se unió al club hace una semana.

En las gradas también estuvo el internacional inglés Jude Bellingham, actual jugador del Real Madrid y surgido del Birmingham City. El mediocampista, cuyo equipo terminó tercero en el Mundial 2026, disfruta de sus vacaciones en esta zona del centro de Inglaterra, donde nació.

Las principales estrellas del Barcelona, entre ellas los recientes campeones del mundo con España Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Joan García y Eric García, están de vacaciones.

Para el Barça, este partido fue el segundo amistoso de su pretemporada, después del triunfo 4-1 sobre el CE Europa (tercera categoría española) el pasado viernes en un duelo a puerta cerrada.

Los siguientes compromisos de los azulgranas serán el 8 de agosto en Udine (Italia) en un triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest, con dos partidos de 45 minutos en el mismo día.

El 19 de agosto, el Barça se presentará ante su afición en el Camp Nou con el tradicional Trofeo Joan Gamper, donde este año tendrá como rival al Al Ahly egipcio.

Días después, el 23 de agosto, el Barcelona jugará en Elche su primer partido en la Liga española 2026-2027, donde defenderá el título conquistado en el último curso.

Con información de AFP.