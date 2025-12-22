Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

Lamine Yamal no para de sorprender a sus fanáticos. El joven futbolista del FC Barcelona debutó como youtuber y publicó un tour por toda su casa vestido con la camiseta de la Selección Colombia.

Esta es la segunda vez que presume con orgullo el regalo que le hizo Luis Díaz tras el partido amistoso de selecciones disputado el 22 de marzo de 2024, justo antes de que España se coronara campeón de la Eurocopa y Colombia llegara a la final de la Copa América.

Lamine Yamal contó que tiene cajas enteras de prendas que nunca ha utilizado, pero a la camiseta de Colombia le tiene un sitio especial en su recuerdo.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Serán varias semanas sin verlo

De hecho, en el video se ve que tiene montañas de ropa por todas las habitaciones y reveló que próximamente se mudará a otra vivienda con más espacio para él y su familia.

Lamine no solo presumió la vida que lleva desde que debutó como profesional en el Barça, sino la cantidad de premios que ha recogido en su corta carrera: Golden Boy, mejor jugador joven de la Eurocopa, MVP de Champions League, Trofeo Kopa y varias medallas más.

Los secretos de Lamine Yamal

El debut de Lamine como youtuber ha generado gran impacto en España, pues en su primer video cuenta secretos de lo que pasa detrás de las cámaras y que muy pocas personas conocen.

“La verdad no soy una persona muy ordenada, pero estoy mudándome. Como puedes ver todo esto lo he hecho yo”, le contó a sus seguidores.

Barcelona, campeón de invierno; espectacular racha avisa a Real Madrid de Xabi Alonso: así va la tabla

El recuerdo más preciado que tiene en su casa es el balón con el que le marcó un golazo a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024. “¿Lo queréis?“, dijo en tono de broma.

Cuando pasó a la cocina, confesó que no es muy bueno en las labores de hogar. “En mi casa nueva espero entrar más”, apuntó.

Lamine Yamal fue un espectador más contra el Chelsea. Foto: PA Images via Getty Images

A raíz de su fama mundial le llegan muchos regalos de marcas que quieren vestirlo. “Esta es la habitación de la montaña. Hubo un momento que tenía tanta ropa que empezamos a hacer una montaña, no me cabía en la casa”, comentó.

Lamine confesó que la Play Station 5 es su “mejor amiga” cuando no está jugando con el Barcelona y que próximamente quiere incursionar como DJ.

Entre otros secretos de su vida en el hogar, reveló que le gusta el olor a vainilla. “Todo lo que esté en mi casa tiene que ser de vainilla. Es mi olor favorito”, apuntó.

Por último reveló que tiene una afición por despertarse en la madrugada. “Por eso no puedo tener novia”, aseguró en tono de risa.